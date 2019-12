Jak jsou zabezpečená jihočeská zdravotnická zařízení, dotkne se ranní tragická událost chodu nemocnic, jak se změní bezpečnostní opatření?

Co na nastalou mimořádnou situaci říkají Jihočeši:

Pavel Hroch, náměstek hejtmanky a starosta Kovářova: "Je to hrozné, je vidět, že bezpečnostní opatření jsou nutná nejen ve školách, ale i v nemocnicích. Nevíme, s čím jsou lidé nemocní a jak budou reagovat. Z osobního hlediska mám odpor ke zbraním a rozhodně nekvituji, aby měli zbraň už mladí od 18 let."

Dodal, že po této tragické události určitě přijde na řadu i zajištění bezpečnostních opatření při vstupu do nemocnic zřizovaných krajem.

Jiří Holan, ředitel Nemocnice Písek: "Je hrozné, co se stalo v Ostravě. Bohužel ale nemocnice jsou veřejné otevřené instituce, které nemůžeme zavřít ani na noc. Když se někdo rozhodne přijít sem se zbraní, těžko tomu zabráníme. Samozřejmě máme ostrahu, ta ale nemůže být všude. Všechny chodby máme pod kamerovým systémem, takže když zaměstnanci zahlédnou někoho podezřelého, podnapilého nebo zdrogovaného, můžou zavolat pomoc. Od doby, kdy se na noc zamykají nádraží, řešíme poměrně často v nočních hodinách osoby, které tady nemají co dělat. Víc se to ale z naší strany ovlivnit nedá."

Podle předsedkyně představenstva Nemocnice Dačice Miroslavy Člupkové je problém zřejmě v tom, že nejsme schopni odhadnout, jak se kterýkoliv pacient v jakémkoliv zdravotnickém nebo podobném zařízení zachová. "Co je pro něj tím iniciačním impulzem, který ho vyšine natolik, že se k takovému činu odhodlá. Momentálně k tomu nemáme žádné další informace, takže je otázka, zda tam ten člověk šel za účelem, aby někomu ublížil, nebo to byl momentální zkrat," uvedla.

Pokračovala, že je strašně těžké odhadnout, co všechno se může stát. "Samozřejmě, že zdravotníci se vždycky snaží poskytnout pomoc všem těm, kteří jsou zasaženi, ale zároveň ani oni sami nesmí být ohroženi, protože tím by se nic nespravilo, naopak by se třeba znemožnilo poskytnutí pomoci těm, co ji potřebují," vysvětluje Miroslava Člupková.

Hlavní problém je podle ní v tom, že nevíme, co pro toho člověka bylo spouštěčem - to je ten základ, po němž by se mělo jít, a snažit se i obecně se pokusit o nápravu takového konání. "Víme o případech, kdy pacient přinesl do zdravotnického zařízení střelnou zbraň a nebyl ochoten ji vydat, ale všechno to se dá řešit, pokud ten člověk má vůli komunikovat. Pokud ji nemá a chová se neodhadnutelně, tak žádný zdravotník ani jiný občan nemá šanci takovou věc odvrátit," dodala.

Předseda představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec Miroslav Janovský: "Z této tragické zprávy nemám vůbec slov. Je to zcela děsivá záležitost, hrůza, naprostá hrůza."