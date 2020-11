Zrychlení stavebního řízení, jehož složitý spletenec dopadá na velké dopravní stavby, bytovou výstavbu i na ty nejmenší soukromé investory, je hlavním cílem návrhu zbrusu nového zákona. Jeho základy se rodily na ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky. Původně radikální řez obrousily mimo jiné výhrady, které zaznívaly od Svazu měst a obcí ČR. Kompromisní návrh zákona tak nyní čelí „ostřelování“ jak těch, pro které je příliš novátorský, i těch, pro něž se po zachování malých stavebních úřadů v obcích stal málo funkčním hybridem.

Vedle toho zaznívají ryze politické argumenty, kdy je třeba vládní návrh zákona shodit bez ohledu na stávající tempo stavebního řízení. „Bojujeme s věcnou podstatou,“ odmítá politický „šprajc“ Martin Kupka, místopředseda opoziční ODS. „Podpoříme vrácení návrhu zákona vládě k přepracování. Ale zároveň jsme připraveni, pokud by se zákon dál projednával, předložit komplexní pozměňovací návrh, na němž se podílíme spolu s Piráty, STAN, TOP 09 a lidovci,“ uvedl Kupka s tím, že mu vadí zejména vytvoření nového „státního stavebního megaúřadu“.

Představitelé metropole a čtveřice krajských měst zase zopakovali výhrady, týkající se územního plánovaní měst. Praze hlavně vadí, že by s novým stavebním zákonem měly pozbýt platnosti Pražské stavební předpisy. „Bere se nám možnost ovlivňovat rozvoj území v obcích a městech, kde jsme byli zvoleni,“ zdůraznil náměstek primátora a radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) z karantény reagovala ujištěním, že nový stavební zákon počítá s tím, že územní plánování zůstane v přenesené působností obcí a do budoucna by mohlo být v samostatné působnosti samospráv, což by jejich pravomoci posílilo. „Ministerstvo proto založilo se zástupci měst, krajů, obcí a dalších ministerstev pracovní skupinu, která bude tuto změnu připravovat. Na tom jsme se v září domluvili se zástupci Prahy. Obecné požadavky na výstavbu budou sice jedny pro celou republiku, budou ale zcela nové a budou vycházet z Pražských stavebních předpisů,“ ujistila Dostálová.