Podobně šly „k ledu“ plánované investice v řadě dalších měst České republiky. Radní při pohledu na nové faktury za stavební práce a materiál plánované investice raději odkládají. Tento trend je přitom opačný, než obvykle v měsících předcházejících komunálním volbám bývá. Ty letošní nás čekají už v září.

Starostové po svém panování totiž obvykle rádi zanechávají „pomníky“ připomínající jejich důležitost pro obec. „Letošní rok bude asi jiný, protože obcím rostou výdaje. Navíc byl donedávna nedostatek pracovních sil, zejména ve stavebnictví, na který obce narážely,“ uvedla analytička Czech Credit Bureau (CRIF) Věra Kameníčková, která hospodaření obcí zkoumá.

Potvrzuje to i předseda Svazu měst a obcí František Lukl. „Tyto problémy jsou, ale v tuto chvíli nedokážu říct, jestli se to týká deseti procent nebo čtvrtiny obcí,“ uvedl. Některé proto „osekávají“ provozní část rozpočtu, jiné využívají peníze z rezerv. A někde řešení vůbec nenajdou. „Objevují se i případy, kdy obec vypíše výběrové řízení, ale není žádný zhotovitel, který by se toho dokázal ujmout,“ vysvětlil Lukl. Třeba proto, že na trhu nejsou potřebné materiály.

Podle náměstka ministra pro místní rozvoj Radima Sršně zacloumalo se záměry radnic i raketové zvýšení cen energií. Někde sice počítali s plynovým vytápěním, ale kvůli jeho rostoucí ceně by raději přesměrovali na alternativní energie. Rychlým změnám plánů ale stojí v cestě legislativa, byť zákon o zadávání veřejných zakázek podle něj na výjimečné situace pamatuje. „Něco jiného jsou paragrafy a něco jiného jejich výklad, takže se starostové oprávněně bojí,“ vysvětlil Sršeň.

Jejich strach ještě umocňují právě blížící se komunální volby. „Jakýkoli dodatek smlouvy s vyšším finančním plněním může být opozicí nebo nově kandidujícími subjekty využit k tomu, aby byla radnice pranýřována,“ podotkl Lukl. Přitom naopak právě rychlé investování peněz je i podle ekonomů mnohem hospodárnější, než je nechat ležet na účtech napospas stále zrychlující inflaci. „Apelujeme proto na vládu, aby našla zákonný instrument, jak by obcím rozvázala ruce, aby mohly uvolňovat další finanční prostředky,“ konstatoval.

Přísná pravidla

Odborníci obyvatele měst uklidňují, že se plánovaných staveb dočkají. Jen si budou muset počkat déle. Obce totiž mnohdy mají dostatek prostředků, ale podléhají přísným pravidlům ohledně jejich vynakládání. „Rozpočty obcí jsou v lepším stavu než rozpočty centrální vlády, ale jsou mnohem více svázány co do schopnosti rozhodovat o navýšení peněz do vysoutěženého projektu,“ potvrdil analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Zákon to omezuje, aby předcházel korupci.

Přestože je nyní realizace městských projektů mnohem obtížnější než dřív, podle stavebníků není nač čekat. Lépe už podle nich bylo. „Kdybych měl nějaké finanční krytí, tak bych neváhal a stavěl bych,“ prohlásil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Nevyloučil, že některé materiály mohou v krátkodobém pohledu mírně zlevnit, počítat se s tím podle něj ale rozhodně nedá. „Osobně žádný prostor pro nějaký návrat cen zpět nevidím, k tomu podle mě nedojde,“ dodal.