Každé dvanácté auto prodané v Evropě je elektromobil. Do jaké míry sází na elektromobilitu Škoda Auto?

V rámci škodovky, v rámci celého automobilového průmyslu, si uvědomujeme, že nejde o to, zda elektromobilita ano, nebo ne. Ten vlak už je rozjetý. Není to jen EU, jsou to USA nebo Čína, které se jasně vydaly směrem dekarbonizace mobility. Rychlost tohoto přechodu v EU odpovídá dalším zmíněným zemím a není to tedy izolovaný evropský pokus o změnu.

Z našeho pohledu neexituje bohužel jiný způsob, jak dostatečně dekarbonizovat než elektrifikovat. Věřím, že v horizontu 10 až 15 let se objeví osobní vozy na vodík, teď je to spíš technologie pro vlaky či autobusy. Budoucnost ale i tady snad je. My děláme vše, abychom k dekarbonizaci přispěli. Máme nastavenou jasnou strategii. I když víme, že to bude obrovsky náročné a nákladné, tuto výzvu přijímáme. Nebude to jednoduché, protože potřebujeme transformovat celou společnost Škoda Auto. Potřebujeme, aby se s námi transformoval i náš celý dodavatelský řetězec.

Je něco, co vám tento přechod ještě komplikuje?

Ano, například plánovaná emisní norma Euro 7. Ta by znamenala, že dávno před rokem 2030 nebo 2035 nebude v EU možné koupit nové auto typu „malý rodinný vůz“ se spalovacím motorem. Takový motor nebude možné vyrobit, a pokud ano, tak za několikanásobek toho, na co jsme dnes zvyklí.

Co naopak přechodu k elektromobilitě pomáhá?

Například jak se v Česku rozvíjí dobíjecí infrastruktura. Možnost dobíjet elektromobil ve veřejných dobíjecích stanicích je v Česku lepší než v některých západoevropských zemích.

Kolik elektromobilů chcete k roku 2030 prodávat?

Naším cílem je prodávat nejméně 50 %, ale v lepším případě 70 % vozů v plně elektrickém provedení.

V Česku?

V rámci EU. Uvědomujeme si, že ve střední a východní Evropě jsou elektrické vozy méně dostupné než třeba v Holandsku. Zároveň v Česku neexistuje jakákoli forma podpory pro fyzické osoby.

Vy sám máte elektromobil?

Ano, mám na něm najeto 20 tisíc kilometrů. A musím říci, že je to skvělý zážitek.

