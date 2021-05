Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) potvrdil, že v pátek na jednání vlády předloží návrh, na základě něhož by hostinští výše zmíněné u zákazníka nekontrolovali. Zákazník by tak měl mít povinnost u sebe jen z uvedených dokladů, ovšem předloží jej pouze v případě, že na zahrádku dorazí kontrola například pracovníkům z hygienické stanice či policie.

Hostinští by na tuto povinnost zákazníky upozornili pouze cedulí. „V podstatě by to fungovalo tak, jako když policisté zkontrolovat, zda dotyčnému bylo či nebylo 18 let,“ uvedl ministr Havlíček v České televizi. Návrh, který chce předložit na pátečním jednání vlády, byl podle něho projednán nejen s asociacemi zastupující restauratéry, ale také s premiérem vlády Andrejem Babišem a hlavní hygieničkou Pavlou Srčinovou. Všichni dotčení s tím souhlasí.

Podle Luboše Kastnera, experta Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR a také majitele několika hospod v Praze a Plzni, se jedná o krok správným směrem.

„Ve čtvrtek večer jsme se na tom dohodli s panem premiérem a také hlavní hygieničkou. Oceňujeme flexibilní dialog, kdy ještě na začátku týdne vše vypadalo nejistě až komicky, návrh vítáme. Je správné, že se zodpovědnost přenese na zákazníka, který tak nebude přemýšlet, jak by škodil hostinskému, ale bude více přemýšlet o své zodpovědnosti,“ řekl Deníku Kastner.

Jedním z opatření, aby se na zahrádkách nescházeli lidé a netrávili zde až příliš mnoho času, má být i vypnutí wi-fi sítě, či nehrající hudba. O tom, za jakých konkrétních opatření budou od pondělí moci být zahrádky otevřené, rozhodne vláda v pátek odpoledne.