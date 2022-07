Na bezlepkovou dietu nově přispívá až osm tisíc korun a na nízkobílkovinnou, kterou musí dodržovat lidé s vážnějším dědičným metabolickým onemocněním, až dvanáct tisíc korun. Oba příspěvky na speciální potraviny či obědy jsou určeny dětem do osmnácti let a studentům do šestadvaceti. Vypláceny budou do konce srpna a následně od listopadu do Silvestra.

Současně VZP z jednoho na tři tisíce navýšila příspěvek na pomůcky a služby pro dětské i dospělé diabetiky. Využít jej mohou například na dezinfekce, jehly k inzulinovým perům, testovací proužky nebo pedikérské ošetření. „Chceme tím podpořit naše klienty, aby mohli nadále dodržovat doporučení lékařů a dietní omezení,“ řekl k navýšení příspěvků náměstek ředitele VZP Ivan Duškov.

Úpravu některých příspěvků zvažuje i Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. „Nicméně zatím je brzy na sdělování konkrétních detailů. Zejména proto, že takovéto změny musí projednat naše správní a dozorčí rada,“ sdělil Deníku asistent ředitelky této pojišťovny Petr Kvapil.

Oproti tomu Vojenská zdravotní pojišťovna ČR v průběhu roku s navyšováním jakýchkoli příspěvků nepočítá. „Zaměřujeme se na to, abychom udrželi všechny programy až do konce roku, aniž bychom museli některý z nich uzavírat z důvodu vyčerpání finančních prostředků,“ odůvodnil pro Deník vedoucí tamního oddělení marketingu Jan Mates.

Důraz na prevenci

Mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Jana Schillerová Deníku řekla, že pokud by pojišťovna razantně navýšila vybrané příspěvky, musela by omezit jiné. Proto se k tomu nechystá a zaměřuje se například na efektivní pomoc při chronických onemocněních.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví provedla podle mluvčí Nicol Lenertové výrazné navýšení zdrojů na prevenci již začátkem roku. Nárok na benefity zároveň podmínila tím, že pojištěnci absolvují běžné preventivní prohlídky.

Jak Deníku řekl mluvčí Revírní bratrské pokladny Ivo Čelechovský, tato zdravotní pojišťovna umožňuje slučovat bonusy jednotlivých členů rodiny, přátel či známých až do výše deset tisíc korun ve prospěch konkrétního člověka. „Ten je pak může uplatnit například na bezlepkovou nebo nízkobílkovinnou dietu,“ řekl Deníku.

Rodiče dětí do patnácti let mohou také od Revírní bratrské pokladny získat příspěvek ve výši deseti tisíc korun na ozdravné pobyty dětí. A to kdykoli v průběhu roku a podle vlastního výběru, tedy u moře, na horách nebo v lázních. „Máme i mnoho příspěvků pro diabetiky či novopečené maminky a jejich rodiny,“ dodal Čelechovský.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna může svým pojištěncům a jejich rodinám ulevit kupříkladu příspěvkem až tisíc pět set korun na letní tábory (včetně příměstských) pro děti od tří do sedmnácti let. Podmínkou je, že tábor trvá minimálně čtyři dny a koná se o letních prázdninách.

Vybrané příspěvky



• VZP: 3000 Kč na pomůcky a služby pro diabetiky

• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 500 Kč pro nastávající matky na pohyb, vitaminy, masáže atd.

• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR: 500 Kč na dentální hygienu

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR: 9500 Kč na prevenci pro čtyřčlennou rodinu

• Oborová zdravotní pojišťovna: 1000 Kč na lázeňské procedury

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 1500 Kč na dětský tábor