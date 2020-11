V Česku začalo mírné rozvolňování opatření přijatých kvůli šíření onemocnění covid-19. Země se totiž v protiepidemickém systému PES přesunula z nejtvrdšího pátého stupně do čtvrtého. Od pondělí 23. listopadu se tak například posouvá zákaz nočního vycházení. Jaké jsou další změny?

Koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Od pondělí se prodlouží otevírací doba obchodů z dosavadních 21:00 až na 23:00, v platnosti ale zůstává nedělní zákaz prodeje a omezení počtu lidí v prostorách obchodu podle přepočtu jeden zákazník na 15 metrů čtverečních. Toto omezení se ale netýká dětí do šesti let. Rodiče s kočárky také mohou do obchodu bez nákupního vozíku.