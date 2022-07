„Zvažujeme, že u nižších rychlostí zachováme místo jednoho metru jen klíčové obecné pravidlo bezpečného předjíždění. Cesta je v budování vzájemného respektu,“ napsal twitterovém účtu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Novinka by měla začít platit od roku 2024.

Důvodem chystaných změn jsou stížnosti od majitelů lesů. Ti argumentují nemožností dodržovat přísnější pravidla na úzkých lesních cestách. Při těsnějším předjíždění řidiči riskují, v případě, že někdo pořídí videozáznam, až dvoutisícovou pokutu. Majitelé lesů požadují nápravu, v opačném případě chtějí blokovat vjezdy pro cyklisty. „Reálně čelím tomu, že lesníci rozhodují, že uzavřou lesní cesty. Pokud je to jejich pozemek a jejich účelová komunikace, mají na to právo,“ připomněl ministr dopravy na mezinárodní konferenci CityChengers 2030 v Jihlavě.

Naše cesty, naše práva

Právě uzavření cest je podle Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky (SVOL ČR) za současné situace jediným reálným řešením, jak předejít postihům pro řidiče těžké techniky. „Jde nám o to, že někdo někomu zcela jednostranně posílí jeho práva, na úkor nás. Jsou to naše cesty, my jsme si je vybudovali za naše peníze, za vlastní peníze se staráme o jejich údržbu. A najednou mají na nich cyklisté větší práva než my,“ zlobí se předseda SVOL ČR Jiří Svoboda. Připomíná, že cesty jsou většinou zhruba dva a půl metru široké a dodržet při předjíždění odstup jeden a půl metru je tak nereálné.

Odstup řidičů při předjíždění cyklistů: Pravidla se zřejmě znovu změní

Odpůrci varují, že změna bude mít mnohem rozsáhlejší dopady. Nedotkne se pouze lesních cest, ale všech silnic, a i místních komunikací. Naopak jediným řešením je oboustranná tolerance a "selský" rozum. To však už nyní v lesích až na ojedinělé případy běžně funguje. „Cyklista dojede do výhybny, které podle normy na lesních cestách musejí být každých maximálně 400 metrů, optimálně 250 metrů. Anebo cyklista jednoduše zastaví a uhne z cesty. Stojícího cyklistu je možné bezpečně a legálně objet v zásadě kdekoli,“ popisuje řešení na svém blogu právník a iniciátor zákona o povinném minimálním odstupu při předjíždění cyklistů Tomáš Kindl.

Pokud nakonec změna projde, stane se celé pravidlo absolutně nevymahatelné. Kromě vzdálenosti mezi řidičem a cyklistou bude nutné prokázat i reálnou rychlost. „I když policisté na videozáznamu uvidí, že odstup byl jen několik centimetrů, nezjistí, jakou rychlostí vozidlo zrovna jelo. Při nízké rychlosti nemá platit žádný odstup. I nejhorší případy ohrožení cyklistů tak budou nepostižitelné,“ upozorňuje Kindl. Zároveň podotýká, že otevřít téma odstupu po půlroční platnosti bez řádného hodnocení, je velmi neseriózní.

Uspěchané rozhodnutí

Podobně to vidí i dopravní experti. „Od začátku tvrdím, že schválení bylo příliš uspěchané. Nutnost dodržovat bezpečný odstup se mělo celý loňský rok pořádně prodiskutovat a vysvětlovat veřejnosti jeho důležitost a zároveň sbírat poznatky ze zahraničí. Tím, že k tomu nedošlo, se vykopal obrovský příkop mezi řidiči a cyklisty. Zatímco před tím se cítili poškození řidiči, teď naopak cyklisté. Navíc takto brzy diskutované změny na důvěryhodnosti nutnosti dodržovat odstup nepřidají. V případě změn se stane pravidlo absolutně nevymahatelné. Celé je to chaotické jen právě kvůli chybějící široké diskuzi,“ říká předseda Platformy vize 0 Roman Budský.

Revoluce ve výuce řidičů? Češi by mohli s dozorem za volant již v 17 letech

Korekce zákona se nezamlouvá ani Ústřednímu automotoklubu (ÚAMK). „Upravovat předčasně něco bez dostatečných výstupů je podle nás špatné. Přijetí pravidel bylo uspěchané a připravované úpravy, i když více reflektují realitu, přinesou chaos, a ještě menší vymahatelnost. V provozu to přinese nebezpečné situace – třeba pokud řidič bude přijíždět k semaforu pomaleji než třicítkou, už nebude muset dodržet metr a půl odstup. Stejně problematické bude předjíždění cyklistů kombajny a podobně. Nepovažujeme to za šťastné řešení,“ reaguje mluvčí ÚAMK Igor Sirota.