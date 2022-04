Bylo to nejdelší a nejkomplikovanější jednání celého summitu. Drahé energie už dlouhé měsíce trápí Evropskou unii a ruská agrese proti Ukrajině, která ohrozila dodávky plynu a ropy do Evropy, tento problém ještě zvýraznila. Stejně jako pokusy ruského prezidenta Vladimira Putina vydírat své unijní odběratele. Naposledy tím, kdy v rozporu se smlouvami s odběrateli začal požadovat platby za ruský plyn v rublech.

„Je to problém, který trápí všechny členské země a který zajímá všechny občany zemí Evropské unie,“ uvedl po ukončení mnohahodinových jednání premiér Petr Fiala (ODS). Spokojeně dodal, že se do závěrů Evropské rady podařilo dostat mnoho z bodů, které tam Česká republika potřebovala mít. Fiala jmenoval solidaritu členských států v případě náhlé krize s dodávkami z Ruska. Česká republika dnes totiž pokrývá drtivou většinu své spotřeby dodávkami ruského plynu a jejich výpadek nemá prakticky z čeho pokrýt.

EU musí dočasně vzít zavděk uhlím. Ruské zásoby plynu nebude lehké nahradit

Dalším důvodem je závazek mít do podzimu na maximum naplněné podzemní zásobníky plynu. „Česká republika je naplněné měla, ale některé unijní státy ne,“ uvedl Fiala. Naplnění zásobníků by mělo předejít jak možnosti vydírání unijních zemí ze strany Ruska, tak krátkodobým cenovým krizím, jak se to dělo v minulých měsících.

Další důležitým bodem je podle premiéra také dohoda, že kroky států proti vysokým cenám plynu a ropy v rámci jejich ekonomik budou časově i rozsahem omezené. „Správný přístup je podporovat především ty nejvíce zasažené skupiny obyvatel, ne dělat plošná opatření, která na konci stejně musí někdo zaplatit,“ dodal Fiala.

Plyn nakoupí EU stejně jako vakcíny

Nejdůležitějším závěrem této „energetické části“ summitu je ovšem přelomová dohoda na společných dodávkách plynu, které by měla připravit a uskutečnit Evropská komise. „Společné nákupy by měly být na bázi dobrovolnosti. Já myšlenku společných nákupů podporuji. Česká republika jako středně velký stát by si určitě nedokázala zajistit takové ceny a takové podmínky, jako to dokáže Evropská unie jako celek,“ uvedl český premiér.

Podle kuloárních informací jde vlastně o podobný princip, jakým Evropská unie úspěšně zajistila pro členské státy dostatek vakcín proti covidu. Díky společnému nákupu dokázala koupit a dodat vakcíny do všech členských zemí výrazně rychleji a levněji, než kdyby vakcíny nakupovaly členské země samy. „Samozřejmě se někdo pokusil si koupit vakcíny na vlastní pěst, to bude možné i v případě zemního plynu, ale společný postup se určitě vyplatí,“ dodal dobře informovaný zdroj z jednání Evropské rady.

Kdo se přidá a kdo se trhne

Podle Fialy jde v případě nákupu plynu o logický krok, který vyplývá ze síly Evropské unie jako půlmiliardového uskupení. „Tuto pozici je třeba využívat k tomu, abychom společně jako silný hráč dokázali nakupovat za nižší ceny a za lepších podmínek,“ řekl Fiala. „To je jedna z výhod, které má členství v Evropské unii. EU je například v otázce nákupu plynu zásadním globálním hráčem. Pokud se nám povedou společné nákupy, jsme schopni v relativně krátké době dosáhnout rozumných cen plynu,“ dodal Fiala.

Pomoci k tomu mohou podle premiéra i slíbené navýšené dodávky plynu z USA, které mají dosáhnout už příští rok desetiny celkové spotřeby. „My jako Česká republika se musíme snažit si zajistit dodávky zkapalněného plynu z USA,“ uvedl Fiala.

Paliva v Česku oproti minulému týdnu zlevnila. Prognózy ale nejsou příznivé

Jak uvádějí kuloární informace a potvrdil to i sám premiér, jedná se navíc o to, že by EU mohla nakupovat společně i s některými nečlenskými státy, například kandidátskými zeměmi Balkánu, nebo například Moldávií, Gruzií, či Ukrajinou. „O tom se bude muset v budoucnosti jednat,“ dodal předseda vlády.

Zatím však není jasné, které všechny státy EU se budou chtít společného nákupy plynu zúčastnit. „Jsme v rovině nějakého politického úmyslu. Čekáme na návrhy Evropské komise a na další jednání ministrů energetiky. Dali jsme politické zadání, aby se na tom pracovalo.“