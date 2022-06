„Zatím nám dvojnásobně zdražila elektřina. Už to je velký zásah. U plynu to zatím tak hrozné není, máme na něj do konce roku fixaci, ale už teď víme, že nám od ledna stoupne jeho cena o více než pětinásobek,“ řekl spolumajitel pivovaru, který letos hodlá vystavit na devět tisíc hektolitrů piva Jiří Andrš.