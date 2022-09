I když ministři v čele se svým předsedou provozně republiku řídí, není jedno, kdo je první osobností státu. Nehledě na to, že prezident má i slušnou řádku výlučných pravomocí, třeba jmenování premiéra po volbách nebo výběr členů bankovní rady a guvernéra ČNB.

Jeho role nabývá na významu také v obdobích zvýšeného mezinárodního napětí. Kupříkladu na částečnou mobilizaci, kterou vyhlásil Vladimir Putin, ihned reagovali premiér a další vládní představitelé, avšak podstatné bylo i prohlášení velitele ozbrojených sil, prezidenta Miloše Zemana: „Ruská mobilizace je zřejmě důsledkem ukrajinských vojenských úspěchů z poslední doby. Adekvátní reakcí by bylo zvýšení pomoci Ukrajině, a to nejenom ve vojenské oblasti.“ Shoda v této věci je mimořádně žádoucí.

Proto je poněkud překvapivé, že pár týdnů před uzavřením soupisky uchazečůo Pražský hrad vládnoucí strany stále nepředstavily svého favorita. Především ODS se asi chce vyhnout blamáži, kterou zažila v roce 2013, kdy její nominant Přemysl Sobotka získal v prvním kole 2,46 procenta hlasů a skončil předposlední. Ovšem ani před čtyřmi lety nevyhrál Jiří Drahoš, jehož ve druhém kole proti Miloši Zemanovi podpořila.

Podle sázkových kanceláří má příští rok největší šanci na výhru Petr Pavel (36 procent), za nímž zaostává Andrej Babiš s 18 procenty. Třetí místo drží Danuše Nerudová, která posílila na 16 procent. Josef Středula je na deseti procentech.

Otázka dne zní, jak se v této situaci zachová expremiér a šéf hnutí ANO. Stále častěji dává najevo, že mu daleko víc sedí exekutivní pozice, tudíž zvažuje spíš dobývání premiérského než prezidentského úřadu. Možná i proto, že Petr Fiala odmítl jeho výzvu na souboj o Hrad. „Kdyby kandidoval, šel bych do toho,“ řekl Babiš v červnovém rozhovoru pro náš list. V aktuální anketě si jeho hradní kandidaturu nepřeje 74 procent respondentů.

„Někteří moji příznivci si myslí, že bych měl kandidovat na premiéra, ne na prezidenta. Skvělý prezident by byl pan Fiala.“

- Andrej Babiš, 17. 6. 2022

Čtyři jména ve hře

Babiš uvedl, že hnutí ANO má čtyři možné kandidáty, Alenu Schillerovou, Karla Havlíčka, Radka Vondráčka a další jméno, které zatím neprozradil. Na dotaz Deníku, kdy to udělá, odpověděl: „Možná nikdy.“ To by znamenalo, že původně mělo být jeho, ale nakonec nebude. Odhalení chystá na druhou polovinu října.

Předseda ODS Petr Fiala nedávno v médiích uvedl, že řešení hradní tajenky oznámí ještě v září. „Situace se projasňuje. Objevují se kandidáti, kteří se těší podpoře veřejnosti,“ řekl v rozhovoru pro LN. Koho tedy podpoří, aby měl šanci uspět?

