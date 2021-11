Testování žáků ve školách

- Kvůli rostoucí síle epidemie koronaviru rozhodlo ministerstvo zdravotnictví o testování žáků na základních a středních školách v osmi okresech, kde je epidemiologická situace nejhorší – konkrétně se jedná o regiony České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Karviná a Opava. Klíčem výběru byl týdenní výskyt nákazy vyšší než 300 případů na sto tisíc obyvatel.

- Testovat se na školách bude ve dvou vlnách, a to 1. a 8. listopadu. Výjimku mají žáci očkovaní proti nemoci Covid-19, dále ti, kteří nemoc prokazatelně prodělali v uplynulých 180 dnech. Stejně tak se testovat nemusí žáci, kteří v ten den předloží platné výsledky testů z oficiálních testovacích zařízení (platnost antigenního testu je maximálně 24 hodin, PCR testu 72 hodin).

- Od 1. listopadu musí neočkovaní pedagogové ve zmíněných okresech používat při výuce respirátor. „Máme k dispozici data, ze kterých vyplynulo, že právě klastry vznikají od neočkovaných pedagogů,“ odůvodnil rozhodnutí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Výjimku budou mít učitelé v mateřských školách a v dětských skupinách.

- Děti, které se odmítnou testovat, budou muset nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu školní výuky, a to i ve třídě a včetně venkovního prostředí. Pokud tedy není možné dodržet minimální odstup 1,5 metru.

- Testování se nevyhnou ani vysokoškolští studenti. Tedy pouze ti ubytovaní na kolejích. Ti se budou muset podrobit antigennímu testu jednou za týden. Podle ministra školství z důvodu prevence.

Respirátory ve vnitřních prostorech

- Už od pondělí platí povinnost nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorech, a to i na pracovištích. Ochranu dýchacích cest je možné sundat pouze v případě, kdy je zajištěn minimální rozestup 1,5 metru, nebo je dotyčný v prostoru zcela osamocen.

Zkrácení karantény

- Zatímco ještě nedávno bylo nutné po styku s osobou nakaženou koronavirem strávit v karanténě dva týdny, od pondělí ji lze ukončit po sedmi dnech. Ovšem s podmínkou absolvování PCR testu s negativním výsledkem.

Příspěvek pro zaměstnavatele

- S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci rozhodla vláda o prodloužení části programu Antivirus, a to až do konce letošního roku. Maximální částka podpory činí 80 procent z vyplacené mzdy včetně odvodů, přičemž nejvyšší měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 korun.

Testy nejsou zadarmo

- Ne všechny preventivní testy na koronavirus budou od 1. listopadu hrazené ze zdravotního pojištění. Nárok na něj budou mít už jen děti do 18 let, dále pak lidé s alespoň jednou dávkou očkování proti koronaviru a ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Stejně tak je testování zdarma v případě, že jej nařídí lékař či hygienik.

Do práce jen očkovaní?

- Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že by pokud se epidemiologická situace nadále zhoršovala, budou muset protikoronavirová opatření zpřísňovat. Podle jeho návrhu by to znamenalo například vyžadování potvrzení o bezinfekčnosti na pracovišti.

„Pokud by člověk nebyl očkován a nebo neprodělal onemocnění, musel by mít test. Ty by si musel hradit sám zaměstnanec. A pokud by nebyl schopný potvrzení o bezinfekčnosti, tak by to znamenalo překážky na straně zaměstnance,“ uvedl Hamáček. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se jedná o nereálný nápad. „Návrh není přijatelný z pozice zákoníku práce. Prodiskutujeme to. Ale nevidím to jako reálné. Přineslo by to více problémů než užitku,“ řekl premiér na pondělní tiskové konferenci.