Omezení až do Vánoc? Vládní tabulka je podle expertů tvrdá

Dočkáme se v pondělí zmírnění tvrdých opatření zavedených kvůli koronavirové epidemii? Odpovědi by mohl naznačit už dnešek. Na základě vládního protiepidemického systému (tzv. PES) by vládní experti měli vyhodnotit vývoj situace v uplynulých dnech. Dosud platí pátý, „fialový“ a nejhorší stupeň škály. Při dobrém vývoji by Česko mohlo „podřadit“ na čtyřku.

Otevření obchodů 18.listopadu 2020 s omezením počtu zákazníků na jednoho na 15 m² v České Lípě. | Foto: Vít Černý