Podle ní na tomto stanovisku dnes panovala shoda, uznávat se tedy i nadále nebudou. Jako potvrzení bezinfekčnosti dnes slouží dokončené očkování proti covidu-19, doklad o prodělání nemoci v posledních 180 dnech či negativní výsledek testu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes odpoledne při návštěvě Drahelčic vyjádření upřesnil. "Paní náměstkyně Vašáková to nekomunikovala správně, správně komunikoval pan Vojtěch, to znamená, že to rozhodnutí není definitivní, debata bude pokračovat," řekl Babiš. Podle něj není dostatek dat, nyní je prioritou stanovit systém přeočkování a ministerstvo se k řešení otázky protilátek vrátí v polovině září.

Důkazy? Neexistují, tvrdí odborníci

"Neexistuje zatím žádný důkaz, že určitá hladina protilátek se rovná ochrana. A nevíme, jak to bude fungovat proti variantám viru," uvedla Koziar Vašáková. Podle údajů Státního zdravotního ústavu v současnosti v ČR převažuje varianta delta, dříve nazývaná indická. Na jaře, kdy Česko zasáhla silná vlna epidemie covidu-19, byla dominantní mutace alfa, dříve pojmenovaná jako britská. Není tedy jasné, zda by lidé, kteří prodělali nemoc na jaře, měli ochranu i před současnou variantou.

Právě skončil kulatý stůl na téma uznávání protilátek. Odborníci se shodli zatím na dvou závěrech. Zaprvé v tématu protilátek máme zatím málo dat, s rozhodnutím je potřeba počkat. Zadruhé: OČKUJTE SE. Zvlášť před podzimem a možnou další vlnou epidemie. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) August 19, 2021

Vyjádření náměstkyně potvrdil na twitteru i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). "Odborníci se shodli zatím na dvou závěrech. Zaprvé v tématu protilátek máme zatím málo dat, s rozhodnutím je potřeba počkat. Zadruhé: Očkujte se. Zvlášť před podzimem a možnou další vlnou epidemie," uvedl.

Na jednání kulatého stolu byli pozváni i zástupci, kteří uznávání protilátek podporují. Podle náměstkyně ale všichni účastníci souhlasili s tím, že pro to není dostatek důkazů. "To je resumé. Je to to samé, co ministerstvo zdravotnictví razí jako svůj názor po celou dobu," dodala Koziar Vašáková. Podle dřívějších vyjádření ministra Vojtěcha protilátky jako doklad o bezinfekčnosti v EU uznává jen Rakousko.

Ministerstvo podle náměstkyně i nadále doporučuje očkování proti covidu-19 bez toho, aby si lidé nechali vyšetřovat protilátky.