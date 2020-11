Nouzový stav v Česku potrvá nejméně do 12. prosince. Vláda sice požadovala jeho prodloužení o dalších třicet dnů, tedy skoro do Vánoc, potřebné hlasy však nesehnala. Uspěl tak návrh KSČM, který podpořili rovněž koaliční poslanci z řad ANO a ČSSD.

Schůze Poslanecké sněmovny. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia.cz

Debata o prodloužení nouzového stavu trvala zhruba 8,5 hodiny. Piráti chtěli nouzový stav do 24. listopadu, ODS do 27. listopadu a lidovci a TOP 09 do 4. prosince. Návrh komunistů však získal nejvíce hlasů v orientačním hlasování, a byl první na řadě.