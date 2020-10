Minář serverům řekl, že funkci předsedy spolku dal k dispozici v pátek. Spolek to v sobotu přijal a za nového předsedu si zvolil Benjamina Rolla, který podobně jako Minář v čele Milionu chvilek působí už od jeho vzniku a je vysokoškolským studentem teologie. "Trvá slib, že Milion chvilek se nestane volebním hnutím a zůstane občanskou iniciativou," doplnil Minář.

"Současná politická situace je dlouhodobě zablokovaná a nevypadá, že by se měla změnit. Trend je za poslední tři roky stále stejný. Politické preference se nijak zvláštně nemění. Už v červnu jsem řekl, že za těchto okolností začínám zvažovat vstup do politiky," uvedl. "Já nechci zatěžovat Milion chvilek úvahami o vstupu do politiky, proto jsem dal funkci k dispozici," zdůvodnil Minář odchod z funkce.

Jednání o budoucí spolupráci

Podle Mináře je potřeba, aby vzniklo nové politické hnutí, schopné oslovit část voličů, kterou nedokázala oslovit sněmovní opozice, nebo i dosavadní nevoliče. "Do deseti dnů, po krajských volbách, se rozhodnu definitivně," řekl k možnému založení nového hnutí a ke svému vstupu do politiky.

Zatím se podle svých slov stýká s potenciálními kandidáty či experty, kteří by s ním chtěli spolupracovat. "Je to opravdu široká paleta lidí. Mladší, starší, z regionů, z Prahy, mají za sebou velmi úspěšné kariéry z byznysu, akademické sféry, někteří mají zkušenosti i z politiky," řekl.

Serveru IHNED.cz potvrdil, že se radí například i s poslancem, starostou Prahy 7 a lídrem uskupení Praha sobě Janem Čižinským.