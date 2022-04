Donutit Rusko k ukončení války

Sám byl zvědavý, jaké kroky v tomto směru přijmou premiéři států EU na čtvrtečním summitu. „Není možné Ukrajině posílat zbraně a nést následky války v podobě přijímání uprchlíků, což je naše základní lidská povinnost, a zároveň čile obchodovat s Ruskem a platit tak i druhou stranu. Musíme dokázat Rusko přinutit, aby svoji útočnou válku ukončilo,“ míní Lipavský, byť si uvědomuje, že Nizozemsko a především Německo zatím o stopnutí dodávek ruských surovin neuvažuje.

„Je úkolem mým a celé vlády vysvětlovat kolegům v zahraničí, co nás vede k tvrdému stanovisku. Čím déle válka potrvá, tím vyšší náklady bude Česká republika mít. V našem zájmu je, aby to skončilo co nejdříve,“ dodává Lipavský.

Věc celé společnosti

Vyjadřuje se také ke kompenzacím domácnostem za drahé energie a ubytování uprchlíků. „Řešení následků války není jen věcí vlády nebo krajů, ale celé společnosti. Chtěl bych poděkovat každému, kdo se zapojil do pomoci ukrajinským uprchlíkům. To jsou opravdu lidé, kteří nemají na výběr. Neodcházejí z Ukrajiny proto, že chtějí, ale proto, že musejí. Proto je správné všem, kteří jim poskytnou ubytování, v nějaké míře náklady kompenzovat. O výši rozhodne vláda. Pro nikoho to není výdělečný byznys, ale my musíme počítat s tím, že se válka protáhne. Putin se zdá být ve své agresi velmi neústupný. Důležité je, aby Evropská unie přišla s nějakým rozumným mechanismem finanční solidarity, protože jak Polsko, tak Česká republika a Slovensko nesou významné náklady. To je také téma, jež dávám na stůl při jednání se svými kolegy,“ říká ministr zahraničí.

