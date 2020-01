Měla si už dávno užívat zaslouženého důchodu. Místo toho se ale sedmaosmdesátiletá Vlasta Čejková ze severu Čech stará už o třetí generaci dětí. Léčí spalničky, tiší kašel a očkuje. Svůj bílý plášť přitom hned tak neodloží. Čeští lékaři totiž vymírají. Obzvlášť takoví, kteří se starají o nejmenší pacienty. V ordinaci ji proto nemá kdo nahradit.

Morava bez lékařů

Podobná situace panuje i jinde v zemi. Potvrzují to čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Jen během let 2016 až 2018 podle nich ubylo celkem 224 dětských praktických lékařů. S každou touto ambulancí přitom o doktora přišlo nejméně 1600 pacientů.

Nejvíc se vyprazdňovaly ordinace na jižní a severní Moravě. Novou krví se tam podařilo nahradit jen asi třetinu odchozích pediatrů. Ostatní ambulance zůstaly bez doktora.

Mladá krev chybí

Problém nastává i v péči o dospělé. V uvedeném časovém rozmezí totiž skončilo bez náhrady také 226 praktických lékařů pro velké pacienty. „A bude hůř,“ varuje šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Praktičtí lékaři totiž podle něj stárnou. Třeba průměrný věk pediatrů už v samostatných ambulancích přesáhl hranici 57 let. U praktiků pro dospělé je to 54 let.

Pojišťovny se pohrnou

Pro pacienty to znamená jediné: k lékaři to budou mít podstatně dál. Čekací lhůty na vyšetření se kvůli tomu protáhnou.

Ovšem nejenom to. Do problému se dostanou také pojišťovny, které péči o pacienty platí. „Obyvatelé, kteří ve svém regionu nenajdou praktického lékaře, se totiž budou stále častěji za péčí přesouvat do nemocnic. A to i s banálními problémy,“ varuje před dalším problémem profesor Dušek. To se ale pojišťovnám pořádně prodraží. Nemocniční péče je totiž výrazně nákladnější.

Dotace nelákají

Šéf resortu Adam Vojtěch slibuje změnu. „Chceme podpořit primární péči prostřednictvím finančních dotací. Zejména v těch regionech, kde je s ní největší problém,“ uvedl.

Jenomže jak psal nedávno Deník, dotace moc nefungují. Půlmilionovou injekci na vybavení ordinace a mzdu sestry dostal za prvních devět měsíců loňského roku jeden lékař z Opavy a jeden z Mohelnice. Ministerstvo plánuje také sdružené praxe.