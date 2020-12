„Česká republika přechází od čtvrtka do stupně číslo tři. S tím souvisí celá řada opatření a rovolňování. Z našeho pohledu je vývoj epidemie uspokojivý, počet nakažených klesá, což je dobrá zpráva. Neklesá ale tak rychle, jak bychom si přáli,“ uvedl Hamáček.

Je podle něj nepravděpodobné, že by v nejbližší době mělo dojít ke snížení rizika na druhý stupeň, vánoční svátky tak s největší pravděpodobností Česko přečká ve třetím stupni rizika. Konkrétní opatření však závisí na tom, zda dojde k prodloužení nouzového stavu.

Nouzový stav prozatím v Česku platí do 12. prosince, vláda žádá sněmovnu o jeho prodloužení. „Některá opatření jsou vydaná podle krizového zákona, pokud by nouzový stav nebyl, došlo by k nekontrolovanému rozvolnění, což pokládám za obrovské riziko,“ uvedl ministr vnitra.

Hamáček by podpořil prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní. Vicepremiér Karel Havlíček však v minulosti uvedl, že vláda prozatím požádá o prodloužení do konce letošního roku.

Ministerstvo zdravotnictví podle Hamáčka sice pracuje na alternativní tabulce opatření pro případ, že by byl nouzový stav zrušen, ta se však týká pouze prvního a druhého stupně. „Na třetí stav zákon o ochraně veřejného zdraví nestačí,“ uvedl.

Antigenní testy

Projekt testování antigenními testy by podle Hamáčka neměl žádným způsobem omezit kapacity na testování PCR. „Testy PCR jsou brány jako nejprůkaznější a pokud bude někdo pozitivní na antigenních testech, bude dodatečně testován i způsobem PCR,“ vysvětlil.

Do testování se zapojí také Hasičský záchranný sbor ČR. Počet týmů bude navýšen na 32. „Školení práve probíhá tak, abychom byli schopni začít 4. prosince,“ doplnil šéf HZD Drahoslav Ryba.

Klíčovou roli budou kromě páteřních nemocnic hrát i krajské nemocnice. „Připomínky hejtmanů budou vypořádány a nic nebrání tomu, aby byl projekt spuštěn. Dá se čekat, že poté, co doběhne testování pedagogických pracovníků a zaměstnanců v sociálních službách, by měl být systém připraven i na ty, kteří o to požádají,“ řekl Hamáček.

S požadavkem některých vysokých škol, aby byla povinnost práce pro studenty zdravotnických oborů zrušena, Hamáček nesouhlasí. Zapojení mediků do boje s koronavirovou nákazou je podle něj důležité.

Humanitární pomoc

Štáb se zabýval také otázkou žádostí o poskytnutí humanitární pomoci z několika zemí. „Vyhodnotíme, zda jsme schopni pomoci, a následně připravíme žádost, o které rozhodne vláda. Byli jsme velmi vděčni za pomoc, kterou jsme dostali, když jsme ji potřebovali, a jsme připraveni to oplatit tím, že budeme pomáhat i my,“ doplnil.