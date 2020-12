Nových případů covidu ubývá. V neděli zemřelo nejméně pacientů od poloviny října

V Česku dnes do 18:00 přibylo 1406 potvrzených případů nemoci covid-19, o 435 méně než minulé pondělí za stejnou dobu. Oproti neděli, kdy za celý den laboratoře evidovaly 1074 nakažených, je už nyní nárůst vyšší. O víkendu se ale obvykle testuje méně než ve všední den. V neděli provedly laboratoře 6319 testů, pozitivních bylo 17 procent, což je nejnižší podíl od 3. října. Do statistik oproti ranním údajům přibylo také 135 úmrtí s covidem-19, celkem zemřelo 8273 lidí. Vyplývá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Testování na koronavirus | Foto: ČTK / ČTK

ON-LINE ke koronaviru ZDE Index protiepidemického systému PES zůstává osmý den v řadě na 57 bodech, což odpovídá třetímu stupni pohotovosti z pěti. Zatím ale v Česku stále platí opatření proti covidu-19 odpovídající čtvrtému stupni. Vláda v neděli rozhodla, že třetí stupeň pohotovosti bude platit až od čtvrtka 3. prosince. Budou tak moci otevřít restaurace, všechny obchody i provozovny služeb a skončí noční omezení volného pohybu. U škol bude třetí stupeň opatření platit až od pondělí 7. prosince. PŘEHLEDNĚ: Od čtvrtka se podřadí na třetí stupeň PES. Jak se změní opatření? Přečíst článek › V jednotlivých krajích se tzv. rizikové skóre PES značně liší. V Praze, kde je nejnižší, činí 42 bodů. Nejvyšší je s 69 body v Královéhradeckém kraji. Rozsah skóre pro třetí stupeň rizika je 41 až 60 bodů. Zatímco v Praze se tak situace blíží druhému stupni, v několika krajích je na úrovni čtvrtého stupně. Od 1. března, kdy byly v Česku zaznamenány první případy nákazy koronavirem, testy potvrdily covid-19 celkem u zhruba 520 tisíc lidí. Nemocí nyní trpí přes 67 tisíc lidí, u většiny z nich má však covid-19 lehčí průběh. V nemocnicích skončilo podle posledních údajů k sobotě 28. listopadu 4565 lidí, tedy asi 6,7 procenta nemocných. Zemřelo od začátku epidemie dohromady 8138 nakažených. Klesá počet hospitalizovaných Množství hospitalizovaných i denní nárůsty úmrtí v poslední době vytrvale klesají. Od začátku listopadu, kdy byly počty hospitalizovaných rekordní, se množství lidí s covidem-19 v nemocnicích snížilo skoro o polovinu. Denní nárůsty množství zemřelých byly na začátku listopadu až přes dvě stovky. Rychetský se opřel do Babiše: Se svou minulostí být premiérem neměl Přečíst článek › Nejvíce se v posledních dnech covid-19 šíří na Havlíčkobrodsku. Za uplynulých sedm dní tam přibylo 610 nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V ostatních okresech v Česku je nárůst případů za týden v přepočtu na obyvatele až o několik stovek nižší.

Autor: ČTK