Každý pátý víc pije. Jak změnila pandemie životy Čechů? Zapojte se do ANKETY

Masivní vlna pandemie pomalu opadává, děti se vrací také pomalu do škol. Koronavirus a opatření proti jeho šíření zasáhla do života každého z nás, proměnila naši práci, vzdělávání i volný čas a zábavu. Jak přesně? Deník se to s vaší pomocí pokouší zmapovat v anketě Co nám covid vzal, co nám covid dal. Zapojte si i Vy.

Velká anketa Deníku: Co nám covid vzal a co nám dal | Foto: Deník/Jan Lakomý

Z téměř dvou a půl tisíce lidí víc než třetina musela investovat do techniky, aby mohla dál pracovat nebo studovat. Každý pátý člověk přiznal, že víc pije alkohol. A skoro dvě třetiny lidí nevěří, že objev vakcíny ukončí aktuální pandemii. Čísla po necelém týdnu sčítání vypadají velmi překvapivě. Máte to stejně nebo jinak? Do jedinečné ankety Deníku se můžete zapojit až do pondělka 30. listopadu, a to prostřednictvím následujícího odkazu: VYPLNIT DOTAZNÍK Dotazník „Co nám covid vzal, co nám covid dal” pokrývá všechny aspekty života s koronavirem od školství, cestování a práci přes nakupování, podnikání a řízení státu až po mezilidské vztahy a uspořádání domácnosti. Otázky v něm jsou formulovány jednoznačně a naprosté většiny z nich vám postačí pouze zaškrtnout jednu z nabízených odpovědí. Na celou anketu vám tak bude stačit tři až šest minut vašeho času. Změnil koronavirus českou společnost? Jsme solidárnější a vnímavější vůči svému okolí než před rokem? Bude-li vakcína, dá se většina Čechů očkovat? Jak v boji s pandemií obstáli jednotliví politici, zdravotnictví, školství či vedení krajů? Zůstanou s námi roušky už napořád? To jsou jen některé z otázek, na které spolu hledáme odpověď. S výsledky vás budeme postupně seznamovat na stránkách Deníku prostřednictvím článků a infografiky doprovázených názory odborníků na jednotlivá témata.

Autor: Redakce