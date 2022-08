Připomněl také, že ministerstvo doporučuje nošení respirátorů nebo roušek na rizikových místech, jako jsou zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče.

Naděje pro lidi, kterým poškodil plíce covid: Pomáhá ozařování MLS laserem

Na podzimní vlnu je podle Válka vláda připravena. „Rozhodně nebudeme proti covidu zavádět žádná drakonická opatření. Jak se totiž ukázalo, ta v minulosti neměla větší efekt, ale znamenala obrovské ztráty v hospodářství. V dnešní situaci jsou už takové restrikce zbytečné a vyspělé státy už k nim nesahají," řekl ministr.

Jedinou jistotou je podle Válka právě očkování proti covidu. I proto vláda chystá novou kampaň k vakcinaci, a především pak k přeočkování posilující dávkou. „V nové kampani chceme posílit myšlenku očkování. Zaměříme se také na konkrétní mutace koronaviru, plánujeme odborné akce pro lékaře, kde budeme informovat o vývoji výzkumu o očkování," upřesnil Válek.

Klíčová je druhá posilující dávka

Myšlenka větší propagace posilující dávky očkování přichází před očekávanou podzimní vlnou epidemie. „Od dnešního dne je nově možné se v centrálním rezervačním systému zaregistrovat na druhou posilující dávku. Konkrétní informace lidé najdou na webových stránkách ceskoockuje.cz," nastínil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Na druhou posilující dávku mají nárok lidé starší 18 let, u nichž uplynuly více než čtyři měsíce od podání třetí dávky.

Koronavirus zmutoval. Je extrémně nakažlivý a nevadí mu ani teplo

Podle plánů ministerstva by se od září a října mělo na vakcinačních místech začít intenzivněji očkovat. „Připraveni budeme na přibližně 38 procenta populace, což je procento, které má podle našeho průzkumu o očkování zájem. Zbylých dvacet procent je stále nerozhodnuto. Právě na tuto skupinu bude cílit naše informační kampaň. Budeme na ní spolupracovat s odborníky, neziskovým sektorem nebo například s Červeným křížem," doplnil Pavlovic s tím, že kampaň bude cílit zejména na očkování rizikových skupin, tedy starších lidí, chronicky nemocných se srdečními či plicními chorobami, diabetem nebo onkologickými onemocněními.

Podle ředitele odboru komunikace ministerstva Ondřeje Jakoba bude druhá část kampaně spuštěná flexibilně. „Úplně přesně nevíme, kdy se objeví nová vlna covidu a úplně přesně nevíme, kdy budou nové vakcíny," uvedl.

Ministerstvo dnes představilo základní koncept kampaně, kterou připravila reklamní agentura McCann-Erikson. Hodnotu zakázky neuvedlo, jde ale o tendr do dvou milionů korun. Kampaň by měla být podle dřívějších informací v televizích a rádiích, v tisku, na webu, venkovních reklamách a sociálních sítích. Pro nákup mediálního prostoru ministerstvo vyhradilo 30 milionů korun. Nabídky v této veřejné zakázce přijímá podle Jakoba do středy.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví má od zahájení očkování koncem prosince 2020 kompletní vakcinaci proti covidu v ČR téměř 6,89 milionu lidí, tedy zhruba 65 procent populace. Proočkovanost seniorů je vyšší než 90 procent, u mladších lidí klesá. Posilující dávku má asi 63 procent těch, kteří již byli očkováni, další přeočkování, které je dostupné od 18. července, dostalo zatím přes 95 tisíc lidí.