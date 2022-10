Letité online memy získaly další využití a vedle nich vznikají i nové, zcela originální, které zaplavují sociální sítě (zejména Twitter) nejen v České republice, ale hodně také v Polsku. Myšlenka české anexe Kaliningradu uvedla české i polské internetové vtipálky do varu a počty vtipů na téma připojení Královce k České republice jdou do stovek.

Dnes měříme rychlost v Královci. Z anexe si už střílí i pardubičtí strážníci

V Česku se k největším popularizátorům této kampaně zařadil asi europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), za nímž brzy následovali další - a to jak individuální známí uživatelé Twitteru s velkým množství sledovatelů, tak i populární parodické a satirické twitterové účty. Vtip navíc přerůstá do dalších a dalších médií: objevila se například petice za připojení Královce k České republice a třeba na realitním webu Seznamu S-reality se Královec objevil v nabídce poptávaných českých regionů.

Pozoruhodné je také to, že některá ruská média vzala myšlenku české anexe Kaliningradu vážně.

Trocha historie

Kaliningrad, česky Královec a polsky Królewiec, se nachází při ústí řeky Pregoly do Baltského moře a představuje hlavní město Kaliningradské oblasti, exklávy Ruské federace (mezi Polskem a Litvou). Město založili v roce 1255 na místě zničené osady Pregnora křižáčtí rytíři, a to na počest českého krále Přemysla Otakara II., jenž se zde proslavil předchozího roku v bitvě u Rudavy v rámci křížové výpravy proti pohanským Prusům. Křižáci v místě postavili hrad, který v roce 1256 pojmenovali Královská hora v Sambii („castrum de Coningsberg in Sambia“), latinsky Mons Regius a později Regiomontium.

Proruští separatisté viní Česko z účasti na útoku. Ministerstvo: Bez komentáře

Kolem roku 1290 získal Královec městská práva. Rozvíjel se jako přístav a člen Hanzovní ligy, tedy spolku německých obchodních měst. Roku 1312 se tamější hrad stal sídlem velmistra řádů německých rytířů; nedlouho poté začala stavba katedrály, zasvěcené českému národnímu světci svatému Vojtěchovi.

Roku 1701 připadl Královec Prusku a téhož roku zde byl Fridrich I. korunován pruským králem. Za sedmileté války připadlo město nakrátko Rusku. Roku 1871 se stalo součástí nově vzniklého Německého císařství.

Za druhé světové války bombardovalo město jako důležitý přístav nacistického Německa britské letectvo. Sovětská Rudá armády je obsadila 9. dubna 1945. Po jejím příchodu bylo z města vysídleno zbylých 200 tisíc Němců. Po postupimské konferenci připadl Královec spolu se severní částí Východního Pruska Sovětskému svazu. Ke 4. červenci 1946 byl přejmenován na Kaliningrad podle sovětského politika Michaila Ivanoviče Kalinina.

V současnosti zůstává ruskou exklávou, kterou od Ruska dělí území nazývané Suwalský koridor. Ten ruská propaganda často zmiňuje jako místo, odkud by se dal podniknout útok na východní křídlo NATO

Senátor Jaroslav Doubrava po návratu z Krymu: Nemálo lidí to vidí stejně jako já

Samotný Kaliningrad označují Rusové za svou „nepotopitelnou letadlovou loď“ (možná po vzoru středomořského ostrova Malta, jenž za druhé světové války představoval nepotopitelnou letadlovou loď pro bojující Velkou Británii).

„Od roku 2018 tam jsou jaderné hlavice. Nést je mohou rakety Iskander. Ty podle specifikace zasáhnou cíl kdekoliv v Polsku, Pobaltí, v části Německa nebo třeba u hranic Česka,“ uvedl letos 21. června na svém Twitteru český novinář a reportér Andreas Papadopulos, od března 2022 zahraniční zpravodaj České televize v Polsku.

Na Kaliningrad!

Ačkoli z mezinárodního hlediska představuje Kaliningrad poměrně ožehavou půdu, jeho „česká minulost“ nadchla ve spojení s ruskými neúspěchy na ukrajinské frontě humoristy hned ve dvou zemích, v České republice i v Polsku. Do satirického boje za „český Královec“ tak vyrazily tisíce uživatelů internetu.

„Je čas rozdělit Kaliningrad, aby naši čeští bratři měli konečně přístup k moři,“ uvedl 28. září polský twitterový účet nazvaný Papež internetu (papież internetu), jehož výrok jen o den později nasdílel právě europoslanec Zdechovský s poznámkou: „A pak nemilujte Poláky.“

Od té chvíle vtipy na téma Kaliningradu a jeho obsazení Čechy jen prší. A neustále jich přibývá jak v Česku, tak v Polsku. Vznikla dokonce i internetová petice, v níž se mohou obyvatelé Česka, Polska i Kaliningradu vyjádřit k otázce možné anexe. A třebaže je míněna spíše satiricky, podpisů na ní přibývá.

Terčem vtipů se vedle Vladimira Putina stali v Česku také politici a média, jež jsou zejména českými uživateli Twitteru vnímáni jako proruská pátá kolona, která v minulosti pomáhala nebo i v současnosti pomáhá šířit ruskou propagandu.

Rusové to vzali vážně

Přestože je z celé kampaně o připojení Kaliningradu k Česku jasně cítit nadsázka a humor, některá ruská média vzala tuto kauzu vážně. Ruský zpravodajský web EurAsia Daily zveřejnil 30. září 2022 článek s titulkem „Europoslanec navrhl rozdělení Kaliningradské oblasti mezi Českou republiku a Polsko“, v němž informoval o Zdechovského vtípku jako o zřejmě vážně míněném návrhu.

Útěk před hrůzami války: Z Ukrajiny přišly do Česka manažerky a učitelky

„Zdechovský předstíral politickou vtipnost, že jako vzdor referendům konaným v Novorusku podporuje pochybnou myšlenku polského uživatele internetu o uspořádání referenda v Kaliningradské oblasti a rozdělení ruského regionu mezi Českou republiku a Polsko,“ uvedl EurAsia Daily.

„EADaily již dříve citoval bývalého velitele polských pozemních sil generála Waldemara Skrzypczaka, že ‚Kaliningradská oblast je okupované území Polska‘,“ dodal ruský web s blíže neurčeným odkazem na nějaký svůj předchozí text.