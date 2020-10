"Závěry soudu prvního stupně lze akceptovat a je na místě obžalované zprostit," konstatoval v krátkém odůvodnění rozhodnutí předseda odvolacího senátu Viktor Mach. Stručnost zdůvodnění vysvětlil tím, že věc je komplikovanější, a odkázal přítomné na budoucí písemnou podobu usnesení.

Nečasová byla vrchní šéfkou kabinetu premiéra Petra Nečase (ODS). Rittig se od ní podle obžaloby v roce 2012 dověděl o utajeném materiálu zaslaném předsedovi vlády. Dovodil údajně, že zpráva BIS se týká právě jeho, a proto poslal právníka Michala na schůzku s Nečasovou do Hrzánského paláce.

Městský soud v Praze napoprvé uznal trojici vinnou, napodruhé - po odchodu původního předsedy senátu do důchodu - rozhodl opačně. Soudkyně Monika Křikavová tehdy uvedla, že popsané skutky Rittiga a Michala nejsou trestným činem, protože se nepodařilo prokázat, že se muži skutečně dozvěděli o obsahu utajovaných listin. U Nečasové pak podle soudu nebylo prokázáno ani to, že se skutek vůbec stal.

Státní zástupce Rostislav Bajger pro Nečasovou požadoval tříleté vězení, pro oba muže navrhoval podmínky a peněžité tresty. Novinářům dnes řekl, že osvobozující verdikt nemůže akceptovat. "My se s tím velmi těžce můžeme smířit, podle nás to hodnocení důkazů vůbec neodpovídá skutkovým zjištěním," podotkl. Po prostudování písemné podoby usnesení proto zváží, zda bude iniciovat podání dovolání.

Obžalovaní k soudu nepřišli

Obžalovaní dnes k soudu nepřišli. Vinu dlouhodobě odmítají, Rittig obžalobu označil za absurdní. Advokáti poukazovali mimo jiné na to, že informace o lobbistově vlivu na ministerstvu zemědělství nebyla tajná, protože o ní už dříve psali novináři. Rittig rovněž podal odvolání, v němž usiloval o konstatování soudu, že ani jeho skutek se - stejně jako u Nečasové - vůbec nestal. I jeho odvolání však Machův senát zamítl, a to s odkazem na klíčový důkaz obžaloby: odposlechy Rittigovy schůzky v pražském hotelu Ventana.

Obhájci trvali na tom, že nahrávky není možné použít, protože je policie pořídila při prověřování jiného případu. Odvolací senát však s přihlédnutím k nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu dospěl stejně jako předtím městský soud k názoru, že odposlechy použitelné jsou.

"Je to rozhodnutí zdejšího jednoho senátu. Nejsem vědma. Nevím, jak budou rozhodovat další senáty," uvedl Bajger na novinářský dotaz, zda bude mít dnešní připuštění odposlechů dopad i na další kauzy.

"Já se pořád domnívám, že odposlechy by použitelné být neměly. Pro spravedlnost je to špatná zpráva, pokud budou připuštěny i v jiné věci, než byly povoleny," reagovala Michalova advokátka Karolína Babáková. Poukázala na to, že judikatura ohledně této problematiky pořád není ustálená. Doplnila, že její klient bude zřejmě žádat o odškodnění za stíhání. "Minimálně nějakou omluvu od ministerstva by dostat měl," prohlásila.

Nečasovou justice už dříve potrestala tříletou podmínkou a desetiletým zákazem působení ve vedoucích funkcích státní správy, a to za zneužití Vojenského zpravodajství ke sledování dřívější Nečasovy manželky. V kauze tzv. trafik pro poslance ODS ji soud letos v létě nepravomocně zprostil viny a zároveň zastavil její stíhání za nezdanění luxusních darů od politiků a lobbistů. Rittiga soudy osvobodily v případu tunelování firmy Oleo Chemical. Obžalován je ještě v kauze pražského dopravního podniku.