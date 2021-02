Co nynější konec moratoria na exekuce konkrétně znamená?

Moratorium směřovalona zabavování movitých věcí a prodej nemovitého majetku. Hlavní problém je u movitých věcí, protože u prodeje nemovitého majetku většinou proběhne dražba, a věřitel a exekutor se uspokojují z jejího výtěžku. Ale u takzvaných mobiliárních exekucí, když exekutor přijde a zabavuje dlužníkům věci, je výtěžnost z prodeje zabavených věcí minimální. Pokud si nějaký podvodník pořídí drahé vybavení, tak si to obvykle dobře pohlídá, a exekutor nic nenajde. Lidem, kteří se v tom nevyznají, ale berou obvyklé věci, třeba televize. Ty jsou ale prakticky neprodejné.

Proč to tedy exekutoři dělají?

Cílem exekutora není odnést věci a prodat je, ale dotlačit dlužníka k tomu, aby přistoupil na dobrovolné splátky. Obvykle splatí jednorázovou splátku třeba ve výši 10 tisíc korun do druhého dne a potom každý měsíc třeba dva tisíce korun, záleží na výši dluhu a možnostech dlužníka. A tímto způsobem zejména velké exekutorské úřady dosahují velké efektivity při vymáhání dluhů, protože člověk, kterému se z příjmů sráží třeba 700 korun, tak musí ještě platit „výpalné“ ve výši dvou tisíc korun, aby mu exekutor věci neodnesl. To teď během toho moratoria nemohlo probíhat, exekutoři sice nemohli věci odvážet a prodávat, ale mohli přijít do domácnosti a dělat jejich soupis.

Je rozumné, umožnit znovu exekuce v době, kdy se nákaza dlouhodobě nesnižuje?

Riziko je v tom, že domácnosti bývají plnější, protože lidi musí být víc doma, takže i stres, který návštěva exekutora způsobí dětem, je mnohem pravděpodobnější. Navíc vzhledem k tomu, že mobiliární exekuce několik měsíců neprobíhaly, tak exekutorům vypadly ty dobrovolné splátky, které byly placené právě pod hrozbou tohoto nátlaku. Takže se budou snažit obnovit disciplínu dlužníků, budou na ně vyvíjet nátlak. Lidé, kterým to hrozí, to většinou řeší půjčkou, ať už v rodině, nebo od lichvářů. Tlak na zadlužování bude poměrně zjevný, ale bude to hlavně u lidí, kteří už v exekuci jsou.

Dá se očekávat nárůst dalších exekucí?

Ano, alenijak nesouvisí s moratoriem a tím, že nyní končí. Určitě přesto, že vláda přijala poměrně velkorysá opatření ke zmírnění dopadů pandemie a vládních opatření, tak v tuhle chvíli mnozí lidí vyčerpali všechny zásoby a jedou na hraně toho, co jsou schopní utáhnout. Zároveň nás ale čeká volební rok, takže očekávám, že se vláda bude ještě řadu měsíců snažit udržet nějaké velkorysé subvence. Pokud by to přestala dělat, tak tady vyhřezne strašně moc frustrace a příliš mnoho lidí postihnou fatální problémy, což si před volbami nemůže dovolit. Ale jenom si tím kupuje čas, protože strukturálně byla až příliš postižena celá řada profesí, které se budou jen postupně vzpamatovávat, než aby se dostala do toho předcovidového režimu.

Jaký vývoj v příštích měsících tedy očekáváte?

Očekáváme, že od poloviny roku 2021 začne do exekucí upadat více lidí, ale nejsilnější dopad přijde v roce 2022. Má to velké zpoždění, ale to, že nám v tuhle chvíli razantně neroste zaměstnanost a nerostou exekuce, neznamená, že nás to nečeká. V tomhle nás covid zatím trochu míjí, a jenom si enormním zadlužováním kupujeme čas.

Je nějaká naděje, že by se situace lidí v nouzi po případné změně vlády po podzimních volbách zlepšila?

Podle mě se po volbách změní jen to, že už nebude potřeba si kupovat voliče a bude nutné přiznat, že je tam obrovský problém, že jsme se hodně zadlužili, a bude se muset z toho hledat cesta ven. Asi to bude znamenat redukci výdajů, takže se obávám, že přijdou různá nepopulární opatření, která budou nevyhnutelná. Ale nemyslím si, že kdyby už nevládl Andrej Babiš, ale třeba Petr Fiala, že bychom to zvládli o moc lépe.

Jinde to lépe zvládají, proč ne také Češi?

Český stát je obecně strašně byrokratický. Stačí se podívat třeba na mateřské školky – v Německu mají mnohem mírnější hygienické podmínky pro zřizování školek a jsou tam mnohem flexibilnější, my tyhle věci neumíme. Takže léta řešíme nedostatečnou kapacitu ve školkách, a než ji vyřešíme, tak se problém přelije do základních škol. A my se tomu začneme věnovat až potom, místo abychom s řešením začali včas. Tohle je ve všech oblastech, a teď k tomu zrovna čelíme téhle bezprecedentní pohromě.Upřímně řečeno, státní aparát, všechny úředníky, nikdo nevymění, stejně jako nevymění naše myšlení. Proto si myslím, že nepřijde žádná revoluce, že by to začalo rychle fungovat, jako to třeba dokážou v Izraeli. Tam jsou kvůli tomu permanentnímu konfliktu v úplně jiné kondici. Myslím si, že jenom opadne populismus, na jehož vlně teď všichni politici jedou. Protože volby by dopadly úplně jinak, kdyby se už teď začalo jednat racionálně.