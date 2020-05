On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„Expertní odhady, že druhá vlna bude, jsou vysoké,“ konstatoval Pavel Hroboň, bývalý náměstek ministra zdravotnictví nyní působící v Advance Healthcare Management Institute.

Chvála home officu

Pochválil opatření proti první vlně. Nová opatření by ale měla být mnohem promyšlenější.

V souvislosti s první vlnou sociolog Daniel Prokop z PAQ Research představil výsledky průzkumu o tom, jak se měnilo chování lidí od začátku března. „Jsou některé činnosti, které měly velmi silný propad, ale v posledních týdnech se vrátily k normálu,“ uvedl Prokop.

To se týká například návštěv rodiny a přátel. Tam byl na konci března velký propad, vracet do normálu se to začalo až po Velikonocích. Ale ani v tu dobu nebylo příliš velké uvolnění, takže optimismus, že potom nedošlo k nárůstu nákaz, nebyl podle průzkumu namístě.

„Pak jsou činnosti, které se nepropadly, jako nakupování. A pak také činnosti, které se vracejí velmi pomalu,“ říká sociolog. To se týká třeba jízdy hromadnou dopravou. Stále se pak do „předkoronavirového“ stavu nevracejí činnosti typu týmových sportů nebo návštěv fitness.

Hodně pak podle Prokopa pomohl home office, kdy lidé pracovali z domova. „Nejenže přestali chodit do práce, ale omezili i nakupování. Ti, kteří chodili normálně do práce, omezili aktivitu mnohem méně. Firmy, které využily home officu, tak prý mají na současném stavu velkou zásluhu.

Nutné trasování

Odborníci z Iniciativy Model antiCOVID -19 pak za pomoci propočtů zdůraznili, že do budoucna je pro Česko klíčové nasazení chytré karantény, tedy trasování nakažených. Je prý potřeba zvýšit jeho účinnost tak, aby se podařilo dohledat aspoň tři z pěti nemocných.