Pro majitele rodinnýcha bytových domů k tomu slouží program Nová zelená úsporám. Dotace jdou na celou škálu ekologických „vylepšení“ – zateplení, výměnu oken nebo dveří, výstavbu zelených střech, zelených zdrojů energie nebo celého nízkoenergetického domu.

Bez úspor nebo úvěru to nepůjde

Začněte tím, že se „proklikáte“ webovou stránkou www.novazelenausporam.cz. Krok za krokem vás totiž provede žádostí a upozorní, co musíte zvážit předem. Například zda si dotaci můžete dovolit. Neproplatí vám totiž 100 % výdajů, ale předpokládá se vaše finanční spoluúčast. Navíc vám peníze přijdou zpravidla až po dokončení rekonstrukce.

O dotaci nelze požádat bez vypracovaného technického projektu. To znamená najít si projektanta a energetického specialistu (najdete je ZDE). Žádosti o dotace lze podávat i nyní. A to do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání rozpočtu.

Peníze přijdou, buďte připraveni

Začněte hned! V dalších letech půjde z fondů EU na zateplování domů a obnovitelné zdroje energie hodně peněz, protože spadají do hlavních cílů EU: boj se změnou klimatu. Z nového Modernizačního fondu půjde do ČR cca 150 miliard Kč – na investice do modernizace energetických systémů, energetické komunitya zlepšení energetické účinnosti. Jak přesně budou konkrétní programy vypadat, se ještě dojednává. První výzvy by měl Státní fond pro životní prostředí spustit v březnu.

