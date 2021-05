Právě cílení stavebníků mimo „bolavá místa“ silnic bývá slabinou mnoha projektů. „Myslím si, že se kolikrát investuje tam, kde se něco sice podařilo připravit, ale kde to ke snížení nehodovosti ani nepomůže. Třeba je tam nějaký politický tlak, a někdo si to dokáže lépe prosadit,“ řekl Deníku generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Zúčastnění profesionálové si pochvalovali, že mají na řešení situace na nebezpečných místech obdobné názory. „Zvýšení bezpečnosti nehodových míst řeší všichni správci komunikací, jak ŘSD, tak kraje. V tom je shoda, a jediné, co tomu brání, je případně nedostatek finančních prostředků,“ řekl náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Pavel Čížek (STAN). „Proto je potřeba, aby ta místa byla dobře známá a kraje měly dobré argumenty, proč by se zrovna ona měla opravovat prioritně,“ uvedl výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Podle Mátla přitom na některých nebezpečných místech přitom nejsou nutné ani nákladné investice. Místy stačí třeba zdrsnit povrch vozovky, lépe ji označit anebo tam řidičům zajistit dostatečný rozhled. „I drobná opatření za malé peníze mohou bezpečnost zvýšit,“ míní.

Nestihli jste přímý přenos debaty? Podívat se na ni můžete i nyní na videu níže:

Zdroj: Deník

Hlavní roli hrají řidiči

K zlepšení situace na českých silnicích ale nestačí jenom stavební úpravy nebo lepší značení, klíčovou roli na nich hrají řidiči. Největší nebezpečí podle odborníků totiž hrozí z jejich příliš rychlé jízdy. „Chlubíme se, že jsme někam dojeli o deset minut dřív, když jedeme na chatu nebo na schůzku s přítelkyní. Všem to připadá normální a nikomu to nevadí,“ posteskl si Matoušek.

Lepší chování k ostatním účastníkům silničního provozu by přivítal také dopravní expert Roman Budský. Jako příklad uvádí cestu do divadla, kde se k sobě lidé chovají slušně a dávají si přednost. „Tam si nikdo nedovolí do někoho strčit se slovy: ‚Uhni, spěchám.‘ Ale cestou tam anebo zpátky klidně toho samého člověka vytlačíte ze silnice nebo coby chodce ohodíte bahnem,“ konstatoval Budský. „Je potřeba si uvědomit, že i na silnici bychom se k sobě měli chovat slušně a kultivovaně,“ prohlásil.

Také Budský věří tomu, že se situace na silnicích může zlepšit, i díky podobným setkáním. „Projevila se tady obrovská vůle začít spolupracovat, volalo se po efektivní spolupráci v obcích, krajích i na celostátní úrovni,“ ocenil expert. „Na postavení ideální silniční sítě nikdy nebude dost prostředků. Ale pokud se na silnicích k sobě budeme chovat slušně, tak se tam vejdeme bezpečně,“ dodal.