Přesto ani jí se při zavádění elektronické komunikace s erárem nevyhnuly komplikace. Každé tři měsíce se totiž musí měnit heslo. „Poprvé jsem to nevěděla, takže jsem si je musela nechat zajít změnit na Czech Point, což bylo nepříjemné. Člověk má přece schránku právě proto, aby nikam nechodil,“ vysvětlila květinářka.

V obchodě pracuje sama, proto dřív musela kvůli obcházení úřadů zbytečně zavírat. Naopak kavárník z jejího sousedství tvrdí, že si radši za úředníky dojde osobně, novotám a datovým schránkám nevěří. Možná mu ale časem nezbude nic jiného, než si schránku zavést.

Poslanci by totiž v tomto týdnu měli jednat o změně legislativy týkající se elektronizace veřejné správy. Jednou z navrhovaných variant je i rozšíření datových schránek na všechny podnikatele včetně malých živnostníků. S návrhem na sněmovní výbor pro veřejnou správu přišli poslanci za ANO.

„Za základní přínos považuji ušetřenou práci a finance jak na straně státu, tak na straně našich podnikatelů,“ řekla Deníku předkladatelka návrhu Barbora Kořanová (ANO). Podle ní by přijetí návrhu zejména podnikatelům snížilo dosavadní byrokratickou zátěž. „V současné době se ukazuje, že je žádoucí snižovat osobní kontakt mezi úředníkem a podnikatelem,“ zdůraznila poslankyně.

Návrh budí skepsi

Mezi ostatními politickými stranami ale k návrhu panuje skepse. „Návrh byl prohlasován, takže se objevil ve společném výborovém návrhu. Je ale otázka, jestli to sněmovna nakonec podpoří. Není na tom široká politická shoda“ řekl Deníku poslanec Ondřej Profant (Piráti), který je zpravodajem zákona.

Ruce pryč od návrhu dává také resort vnitra, které novelu připravilo. „Ministerstvo vnitra preferovalo, aby se podnikajícím fyzickým osobám zřizovaly datové schránky výlučně na jejich žádost tak jako doposud,“ řekl Deníku Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Pokud by návrh prošel, byly by datové schránky zřízeny všem podnikajícím fyzickým osobám už od začátku příštího roku. Nová úprava by navíc mohla rozšířit použití datových schránek dokonce i na další lidi.

Pokud by prošla, byla by jim podle advokáta Jana Kubici ze společnosti Moore Legal automaticky zřízena poté, co by poprvé použili takzvaný kvalifikovaný prostředek pro elektronickou identifikaci, tedy například občanský průkaz s čipem nebo kartu pro vytvoření elektronického podpisu. Lidé by si v tom případě podle něj museli dávat pozor, aby datovou schránku kontrolovali. „Po uplynutí desetidenní lhůty je dokument považován za doručený,“ řekl Deníku Kubica.

Ideální způsob komunikace

Odborníci se shodují, že datové schránky jsou ideálním způsobem komunikace mezi podnikateli a státem. „Nepovažujeme za šťastné jít cestou povinnosti, ale každopádně cestou motivační,“ uvedla pro Deník generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků Eva Svobodová.

„Zejména v současné doby by její striktní nařízení ze strany státu živnostníci určitě považovali za další překážku při již tak složitém období dopadů koronaviru,“ prohlásila.

„Rozšiřování by nemělo být povinné. Pokud je služba dostatečně atraktivní, využívat datovou schránku se rozhodne sám podnikatel,“ souhlasí analytička Hospodářské komory Karina Kubelková. Politici a úředníci by si ale podle ní zejména měli nejprve „zamést před vlastním prahem“. „Plný rozvoj této digitalizace nebude nikdy možný, pokud nedojde zároveň k digitalizaci státní a veřejné správy,“ dodala.