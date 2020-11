Hlasování poslanců o zrušení superhrubé mzdy přineslo změnu, která se může dotknout tisíců zaměstnanců. Jde o zavedení stravenkového paušálu. Zaměstnavatelé budou moci od příštího roku pracovníkům přispívat nově vedle stravenek také rovnou penězi. Vláda si od toho slibuje snížení administrativy i nákladů pro zaměstnavatele.

Dosud zaměstnavatel může zaplatit až 55 procent ceny stravenky, peníze si pak odečte z daňového základu. Zbylých 45 procent doplácí zaměstnanec. U stravenkového paušálu by 55 korun z každé stokoruny firma vyplatila pracovníkovi přímo do mzdy, ten by je nemusel danit. Kdyby se maximální možná proplácená částka oproti letošku nezměnila, obdržel by zaměstnanec za 21 odpracovaných dnů v měsíci asi 1500 korun.

Milion lidí bez výhod

Podle ministerstva financí ve firemních jídelnách obědvá asi 1,8 milionu zaměstnanců, dalších 1,5 milionu dostává stravenky. Zhruba milion lidí nepožívá žádnou z těchto výhod. „Tím se rozšíří okruh těch, kteří si budou moci dovolit stravovat se v restauraci, protože s paušálem získá zaměstnanec při stejných nákladech zaměstnavatele vyšší čistý příjem,“ řekl Jakub Vintrlík z ministerstva.

Z šetření Hospodářské komory vyplývá, že o využití paušálu má zájem sedm zaměstnavatelů z deseti.

„Ušetřit mohou menší firmy, které platily stravenkovým firmám provize, což u paušálu nebude potřeba,“ řekl Deníku Jan Pivoňka z personální a pracovní agentury ManpowerGroup. Změna se podle něj vyplatí také restauracím, protože nebudou odevzdávat část marže stravenkovým společnostem.

Kritici novinky se bojí, že ji zaměstnavatelé budou zneužívat a namísto části mzdy vnucovat zaměstnancům paušál. Ten se ale nebude započítávat do průměrů, z nichž se stanovuje výdělek v době dovolené nebo nemocenská. Ministerstvo financí námitky odmítá s tím, že nový paušál nijak nesouvisí s výkonem práce.

„To platí jak pro stravenkový paušál, tak pro stravenky a stravenkové karty. Fungují na stejném principu, liší se jen forma jejich využívání,“ konstatoval Vintrlík.

Dají si rohlík či pivo

Stravenkové firmy tvrdí, že paušál neznamená, že zaměstnanci nově získanou částku využijí k zaplacení oběda. „Dle průzkumů by jen šest procent lidí peníze navíc k výplatě utratilo za stravování v restauraci. Nic by nezabránilo tomu, aby si za ně koupili třeba alkohol,“ upozornil prezident Sodexo ČR Daniel Čapek.