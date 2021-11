Ten dal před třemi lety za svoji chatu na kolečkách 100 tisíc korun. A teď? „Hodně lidí se mě ptá, zda bych jim karavan neprodal. A nabízejí částky, které se pohybují i nad 140 tisíc,“ dodává František. Za takovou sumu by jej koupili i manželé Andrea a Ondřej z Prahy. „Karavan je teď jediná dobrá investice. Nedávno jsme byli ve východních Čechách na dovolené, kdy jsme si našli k pronájmu malou chaloupku nedaleko Kuksu.

Za tři noci jsme zaplatili takřka devět tisíc korun. I proto sháníme karavan, ale je to teď nedostatkové zboží a každý ho chce mít,“ říká paní Andrea. Její slova potvrzují i čísla z portálu TipCars. Zatímco v roce 2019 dávali lidé do jeho vyhledávače klíčové slovo při hledání karavanu v průměru 16 tisíc krát měsíčně, tak v roce 2021 nebylo výjimkou, že tento obytný prostředek naťukalo do vyhledávače i 30 tisíc lidí.

„V době po covidu se zájem o karavany enormně zvedl,“ potvrzuje zástupce TipCars Filip Gavlas. Výmluvná jsou i čísla ministerstva dopravy. Zatímco ještě v roce 2015 bylo registrováno 16944 karavanů, tak v prvním čtvrtletí letošního roku jich již bylo 18,5 tisíce. Podle mluvčí Asociace kempování a karavaningu (AKK) Kláry Hájek Velínské je v poslední době o toto cestování a trávení dovolené čím dál větší zájem.

„Pandemie však ukázala velké nedostatky, kdy jsme daleko za státy, které karavany žijí. Například Rakousko, Itálie či Německo,“ uvedla Hájek Velínská a pro srovnání uvedla, že před dvěma lety bylo v České republice 15 kempů "přátelských" pro karavany: „Dnes jich je něco kolem 35 a čísla se ještě budou zvyšovat. Budu ráda, když jich tu bude kolem 200. A například v Německu jich je sedm a půl tisíce.“ Podle AKK je v současné době krajem, který je ke karavanům nejvíce přátelský, kraj Liberecký.

Dotační porgram

Ten na začátku roku 2021 vyhlásil dotační program na podporu budování karavanových stání neboli stellplatzů. V něm na tato stání nachystal tři miliony korun, peníze mají sloužit například na elektrickou přípojku, výlevku odpadů a zajištění pitné vody včetně souvisejících terénních úprav. V tomto programu nakonec uspělo sedm obcí. Jednou z nich byly i Svijany: “O celé záležitosti kolem karavanů se všude dlouho mluvilo. I my jsme tak chtěli přispět k rozmachu tohoto typu cestování. Již v příštím roce by se u nás mohlo objevit stání pro pět karavanů na zdejším víceúčelovém hřišti,” uvedl starosta Svijan Petr Felkner.

V Libereckém kraji je aktivní i Harrachov. Ten na zvýšenou poptávku reagoval vytipováním několika atraktivních míst, které majitelé obytných vozů mohou využívat. „Velkou kapacitu karavanových stání máme na centrálním parkovišti, ale je nám jasné, že betonová plocha bez většího výhledu není pro tento typ návštěvníků atraktivní. Šli jsme tomu tedy naproti a nabídli stání pod mamutími můstky. Do budoucna tam chceme vybudovat karavanpark se vším zázemím. To ale bude záviset na naši úspěšnosti v získávání dotací,“ vysvětluje místostarosta Tomáš Vašíček. Obytné vozy jsou k vidění v celém Harrachově i teď na podzim, a to v kempu, na městských stáních I místech inzerovaných na bezkempu.cz.

„Já jsem měl celou sezonu plno a ještě mám. Přijíždí hlavně Češi, ale měl jsem tu i Němce a Poláky. Sezona rozhodně ještě nekončí,“ říká Radek Čermák, který pronajímá svůj pozemek přes web bezkempu.cz. Zájem je i o zimní parkování pro karavany. V současné době má kemp již 70 poptávek a očekává další. Podle Asociace kempování a karavaningu jsou kromě Libereckého kraje aktivní i další regiony, nová místa pro karavany hodlají budovat například v rámci Jihočeského i Jihomoravského kraje.