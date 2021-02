Sněžení během pondělní noci bylo vydatné, když jen mezi 23 a 5 hodinou ráno napadlo v Česku od pěti do deseti centimetrů sněhové pokrývky. Nejvíce podle meteorologů nasněžilo na pomezí středních a východních Čech a v Jeseníkách. Například na meteorologické stanici v Jihlavě - Hruškových Dvorech napadlo celkem za včerejšek a k dnešnímu ránu pět centimetrů sněhu.

Dálnice D1 byla v noci na dnešek na několika místech uzavřena. Naposledy se provoz na půl hodiny zastavil na 52. kilometru ve směru do Prahy. Za sjezdem na Trhový Štěpánov dálnici blokoval vzpříčený kamion, který uvízl v hustém sněžení. Uzavírky v noci byly i v dalších částech dálnice v kraji Vysočina. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra.

VYSOČINA: Situace na dálnici D1 se výrazně zlepšila. Aktuálně je kolona kamionů mezi https://t.co/G4Daq6LPsF a https://t.co/8rC26ysf6v ve směru na Prahu. Policisté jsou na místě a koordinují rozjezd kolony.#policievys pic.twitter.com/J4Eqh0wcT1 — Policie ČR (@PolicieCZ) February 8, 2021

Ve směru do Prahy byly v noci problémy i na 75. kilometru a 101. kilometru a v opačném směru na 93. kilometru. Dálnici na těchto místech ucpaly kamiony, které zůstaly stát na namrzlém povrchu ve všech pruzích. Stojící kamiony znemožňovaly technice odhrnovat sníh a dálnici solit.

"Situace na dálnici D1 se výrazně zlepšila. Aktuálně je korona kamionů mezi 130 a 141 kilometrem ve směru na Prahu. Policisté jsou na místě a kontrolují rozjezd kontroly," tweetovala k situaci na Vysočině kolem půl desáté ráno policie. Kolona se tvoří i kolem 201. kilometru dálnice ve směru na Prahu.

Více než deset kilometru dlouhá kolona byla ráno na D1 u Větrného Jeníkova směrem na Prahu, policisté tam museli budit řidiče odstavených kamionů.

Zcela neprůjezdná zůstala časně ráno dálnice D8 na Mělnicku, kde ve směru na Prahu boural kamion za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Řidiči tak museli z dálnice sjíždět na souběžnou silnici, kde však začal provoz kolabovat ještě před příchodem ranní dopravní špičky.

S kluzkou vozovkou je nutné počítat podle policie také na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Táborem. Komplikacím se nevyhnuly ani dálniční komunikace u Prahy – kamiony zůstaly stát třeba v oblasti nájezdu z D0 neboli Pražského okruhu na dálnici D5. Kamiony omezovaly průjezd i na dalších místech, většinou uvízly, ale několik také nabouralo.

Ochromená doprava

Ledovka ochromila dopravu na jižní Moravě, největší problémy byly ráno na Hodonínsku. Po celém kraji se zpožďují autobusy i vlaky. Některé regionální silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé spoje hromadné dopravy nejezdí. Řidiči musejí být velmi opatrní, zjistila ČTK od silničářů a dopravců.

"Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek je téměř zcela ochromena doprava na linkách v oblasti Kyjova a Veselí nad Moravou. Řada spojů je zrušena, jízdní řád není možné dodržet," informovali na twitteru pracovníci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Potíže jsou také na Znojemsku, Vyškovsku či Brněnsku.

Silničáři nabádají řidiče k opatrnosti prakticky v celém kraji. Silnice Drnovice-Podomí na Vyškovsku je uzavřená pro nákladní vozidla nad 12 tun. Řidiči neprojedou ani ze Šebetova na Blanensku směrem na Pohoru. I jinde se tvoří náledí, případně na silnicích leží nový sníh.

V Brně vyjelo do ulic všech 21 posypových vozů. "Výjezd, který začínal ve 21:45, neustále průběžně pokračuje a s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky bude pokračovat i nadále," uvedl brzy ráno provozní ředitel Brněnských komunikací Jan Klištinec. Silničáři ve městě použili 420 tun posypového materiálu a plužili 750 kilometrů vozovek.

Kvůli námraze na trolejích jezdí nepravidelně brněnské tramvaje. Největší problémy byly při ranních výjezdech tramvají z vozoven, od té doby se zpoždění postupně snižují.

6:11 Kyjov, Veselí nad Moravou - LEDOVKA

Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek je téměr zcela ochromena doprava na linkách v oblasti Kyjova a Veselí nad Moravou. Řada spojů je zrušena, jízdní řád není možné dodržet — IDS JMK (@IDS_JMK) February 8, 2021

Na pozoru by se měli mít také řidiči v Ústeckém kraji, kde silnice pokrylo místy až dvacet centimetrů sněhu. Problémy jsou nyní na dálnici D8, kde hrozí dopravní kolaps na 52. kilometru. Cestu k Hoře sv. Šebestiána na Chomutovsku blokují kamiony. Obdobná situace platí i v okresu Louny, v kopci u obce Blšany ve směru na Žatec nebo na silnici 225 u Libočan ve směru ze Žatce na Kadaň.

Za nejhorší situaci v letošní zimě označují silničáři aktuální dění v Plzeňském kraji, kde mají kvůli vrstvám sněhu problémy hlavně kamiony. "Pokud nemají zimní gumy, tak ať to ani nezkouší," uvedl pro ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. "Každou chvíli to někde stojí. Kamiony se hnout nemohou. Situace se soustavně mění," dodal.

Až deset centimetrů sněhu napadlo v noci na dnešek na Jesenicku. V ostatních místech Olomouckého kraje padal mrznoucí déšť, který se nad ránem změnil v sněžení. Ledovku avizovali správci silnic na některých místech ještě nad ránem, nyní většinou silnice pokrývá vrstva sněhu nebo rozbředlý sníh po chemickém ošetření.

"Zima je v plné síle, napadlo asi deset centimetrů sněhu. Na vozovkách je po chemickém ošetření sněhová kaše a stále sněží. Vše je sjízdné, ale zimní výbava je potřebná. Problémy mohou nastat pro nákladní dopravu hlavně ve stoupání jako je oblast Rejvízu, Ostružné, Ramzové či Videlského kříže," řekl dnes ČTK dispečer jesenické správy silnic.

Problémem je také skutečnost, že sůl ve stávajících podmínkách ztrácí účinnost. „Jakmile začalo pršet, sůl ztrácela svou účinnost. Vysolili jsme skoro sedmdesát tun a venku to skoro není vidět, protože v neděli přišel mrznoucí déšť a do dvou do rána se změnil na těžký sníh. Něco takového jsme za posledních dvacet let snad neviděli. Stahujeme namrzlý sníh radlicemi,“ popsal vedoucí provozu zimní údržby technických služeb v Přerově Aleš Hrobár.

To dispečeři v Moravskoslezském kraji během noci nezaznamenali zvýšený počet dopravních nehod. Situace se však může v následujících hodinách změnit. Na mnoha místech překrývá ledovou krustu na silnicích sníh, a právě tyto úseky jsou zrádné.

„I přes ošetření povrchu silnic v Moravskoslezském kraji jsou na nich značné úseky zledovatělé, pokryté ledovou krustou, sněhem či rozbředlým sněhem. Komunikace jsou sice sjízdné, ale s opravdu maximální opatrností. Apelujeme na všechny řidiče, aby přizpůsobili svou jízdu aktuálnímu stavu vozovek a provozu v daném místě,“ upozornila policejní komisařka Soňa Štětínská.

S problémy se potýkají i vlaky

Sněhová nadílka komplikuje také provoz vlaků - ráno nevyjely osobní vlaky mezi Prahou a Benešovem a rovněž na Kolínsku, problémy jsou také u Přelouče v Pardubickém kraji a u Frýdlantu v Libereckém kraji.

České dráhy kolem 8:00 evidovaly problémy téměř na 20 tratích, kolem 11:00 jich bylo zhruba o pět méně. Velké komplikace byly ráno například ve středních Čechách, nevyjelo několik vlaků včetně spěšných. Kvůli sněhové kalamitě ČD nemohly vypravit ani osobní vlak z České Třebové do Pardubic a cestující museli čekat na další. Problémy jsou na železničním koridoru i u dalších spojů, nabírají zpoždění.

Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové problémy, které komplikují provoz na železnici a způsobují zpoždění nebo odřeknutí vlaků, jsou většinou způsobeny námrazou na sběračích u lokomotiv. Správa železnic kolem 9:00 evidovala na tratích v souvislosti s počasím už jen dílčí problémy. Zastavený provoz byl v tuto dobu kvůli pádu stromů mezi Šumnou a Olbramkostelem a mezi Dačicemi a Slavonicemi a vlaky tam nahradily autobusy, řekla ČTK Friebová.

Kolaps hlásila i přímětská doprava Prahy a Středočeského kraje. Podle webu Pražské integrované dopravy je provoz více než desítky příměstských autobusů kvůli zhoršené sjízdnosti silnic zastaven.

K hustému sněžení se přidaly i komplikace v podobě spadlých stromů: ty zatarasily průjezd třeba v městysu Maršovice na Benešovsku, u Příbrami – a další na Příbramsku pak v obci Obecnice. Na Slavonicku zastavily spadlé stromy vlakový provoz na trati, výluka přitom měla trvat zhruba do půl deváté.

Hasiči již za sebou mají desítky zásahů. U Hostěradic na jižní Moravě do spadlého stromu vrazilo osobní auto, nikdo se nezranil. Mezi Olbramkostelem a Šumnou na Znojemsku popadaly stromy na koleje.

V jižní polovině Moravy mrazivé počasí způsobilo také potíže s dodávkami proudu. Podle Romana Šperňáka z energetické společnosti E-ON bylo bez elektřiny dnes ráno asi 13 500 domácností, zejména v jižní části Brněnska, Hodonínska a okolí Znojma. Šperňák uvedl, že důvodem poruch je hlavně silná námraza na vodičích, která je zatíží a strhne. Potíže působí také stromy popadané do vedení, které nevydrží nápor sněhu.

Energetikům se však daří závady odstraňovat. Kolem poledne bylo v Jihomoravském kraji asi 6200 domácností bez dodávek elektřiny, ve Zlínském kraji už jen stovka.

Varování před vydatným sněžením

Meteorologové před vydatným sněžením varovali s předstihem, když předpovídali, že od nedělního večera do pondělního rána může na některých místech spadnout až dvacet centimetrů sněhu. Zároveň upozorňovali na extrémně nebezpečnou ledovku.

Počasí komplikovalo dopravu už během neděle, a to například na jihu Moravy. Opatrně ale museli řidiči jezdit i v dalších regionech, policisté přesto evidovali zvýšený počet nehod na silnicích. Kvůli namrzlému trakčnímu vedení se v neděli dopoledne omezila spojení z Brna na hlavním železničním koridoru ve směru na Slovensko a Rakousko.

V dalších dnech očekávají meteorologové zejména silné mrazy, kdy mohou teploty ojediněle klesnout až k minus dvaceti stupňům Celsia. Počítat je však nutné i s dalším sněžením - nejvíce nové pokrývky by mělo napadnout ve středu či ve čtvrtek. A to hlavně na severu a severovýchodě území, kde může přibýt až kolem deseti centimetrů sněhu.

"Do střední Evropy bude proudit studený vzduch od severu," zdůvodnili meteorologové silné mrazy. Lidé by měli pamatovat na více vrstev teplého oblečení a vhodnou obuv. Nechráněné části těla mohou prochladnout či omrznout. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb. Malé děti, starší a nemocní lidé by měli omezit délku pobytu venku.