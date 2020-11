Zákazníci nákup nechají na vyhrazeném místě a odtud jej převezmou dobrovolníci, kteří na sobě mají zelené zástěry s logem akce. Kvůli bezpečnostním opatřením souvisejícím s epidemií jsou letos v každém obchodě nejvýše dva. Zatímco loni v celé zemi pomáhalo 4000 lidí, letos je dobrovolníků jen 600. "Pořádání sbírky je tak pro nás letos zvlášť náročné, ovšem letos je sbírka obzvláště potřeba," řekla ČTK Láchová.

Pomoc potravinových bank v současnosti potřebuje více lidí než v minulosti. Mezi novými žadateli jsou zvláště ti, kteří přišli kvůli koronaviru o práci nebo mají minimální příjmy. Vzhledem k tomu, že sbírka letos určitě nepokryje poptávku, budou potravinové banky muset potraviny i samy nakupovat, což se dosud nikdy nestalo, uvedla Láchová.

K 10:00 byl zájem o darování podle Láchové v porovnání s loňským rokem v obchodech nižší, lidé ale více darují potravinové balíčky přes zapojené e-shopy Rohlik.cz a iTesco. Na Rohlik.cz jsou v nabídce balíčky za 150, 300 nebo 500 korun, na e-shopu řetězce Tesco zaplatí lidé za základní balíček pomoci 100 korun, velký balíček vyjde na 300 korun stejně jako balíčky, jejichž obsah je uzpůsobený na míru samoživitelům nebo znevýhodněným seniorům. Za tři dny, co mohou lidé balíčky pomoci nakoupit, darovali přes Rohlík.cz čtyři tuny potravin, za celé loňské podzimní kolo sbírky to bylo sedm tun. "Pokud to bude takto pokračovat, tak bude letos sbírka přes internet nadmíru úspěšná," řekla Láchová.

Velikosti balíčků cenově odpovídají tomu, kolik letos lidé plánují podle průzkumu společnosti Ipsos darovat. Nejčastěji chtějí dát potraviny a drogistické zboží za 100 až 249 korun. Jako skupiny nejvíce ohrožené nedostatkem potravin dotázaní v průzkumu nejčastěji uvedli samoživitelky a osamělé seniory, polovina dotázaných takto vnímá také lidi, kteří kvůli pandemii přišli o práci. Roste povědomí o sbírce. Nyní ji zná více než 80 procent populace, v roce 2016 to bylo 53 procent, ukázal průzkum.

Nákupní aplikace

V Globusu má nakupujícím výběr zboží k darování letos poprvé usnadnit nákupní aplikace, kde jsou vhodné potraviny i drogistické zboží vyčleněny. Odpovídající zboží vlastní značky Globus zlevnil o 20 procent, řekla ČTK mluvčí firmy Lutfia Volfová. Doplnila, že sbírka se v 15 hypermarketech řetězce chystá více než měsíc. Zákazníky na možnost darování upozorňuje hlášení v obchodech i letáky. Zboží vhodné k darování je označeno a někdy vystaveno na nejvíce viditelných místech.

Zákazníci ve vybraných prodejnách obchodních řetězců Albert, Billa, dm drogerie, Globus, Kaufland, Lidl, Rossmann a Tesco mohou do sběrných košů dávat zboží až do šesté hodiny večerní, kdy je od obchodního řetězce převezme potravinová banka. V regionální pobočce se zboží roztřídí a prostřednictvím neziskových organizací poputuje k lidem v nouzi. Nejčastějšími příjemci pomoci jsou samoživitelé, osamělí senioři nebo lidé s handicapem.

Banky letos dostanou zhruba 95 milionů korun, z toho 20 milionů z rozpočtové rezervy jim bude zasláno na základě pátečního rozhodnutí vlády. "Potravinové banky měly letos daleko vyšší výdaje. Peníze půjdou na jejich provozní náklady," řekl dnes novinářům ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). V případě potřeby se podle něj bude jednat o další pomoci potravinovým bankám. O jakou podporu by se mohlo jednat, neupřesnil.

Potravinovou sbírku organizuje Česká federace potravinových bank a potravinové banky ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu, Asociací společenské odpovědnosti a neziskovými organizacemi Charita ČR, Armáda spásy, Naděje a Slezská diakonie. Sbírka se pořádá od roku 2013, od roku 2019 se koná po celé republice dvakrát ročně. Letos na jaře ji kvůli první vlně pandemie covidu-19 organizátoři zrušili.