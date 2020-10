Koncerty zrušeny, sport bez diváků. Prymula upřesnil podrobnosti k opatřením

Ministr zdravotnictví Roman Prymula v úterý v České televizi a ve středu ve sněmovně sdělil další podrobnosti o plánovaných omezeních kvůli epidemii koronaviru, které by měly být platné od 5. října na jeden měsíc. Povoleny budou pouze venkovní aktivity s účastí do dvaceti lidí, v případě vnitřních aktivit pak s účastí do deseti lidí. Chystaná opatření se dotknou hlavně kultury a sportu. Sportovní utkání by měla podle Prymuly probíhat bez diváků.

Epidemiolog Roman Prymula | Foto: Deník / Zbyněk Pecák