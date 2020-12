Žádost o schválení používání svých očkovacích látek na evropském trhu podaly v pondělí americká farmaceutická společnost Pfizer spolu s německou firma BioNTech a také americká společnost Moderna.

"Nejbližší doba, kdy o tom může Evropská léková agentura rozhodovat, je 15. prosince," řekl ministr. Tak brzké rozhodnutí je ale podle něj velmi nepravděpodobné. "Počítejme, že se to stane někdy v první polovině ledna, když bude dobře. A počítejte, že na přelomu ledna a února tady mohou být vakcíny. Jsou vyrobené, ale nemohou se začít distribuovat, dokud nebude schválení," uvedl.

Na dotazy poslanců také znovu zopakoval, že vakcína bude všem hrazená z veřejného zdravotního pojištění a očkování nebude povinné. Jestli budou mít ale očkovaní lidé nějaké výhody proti neočkovaným, například se na ně nebudou vztahovat některá z přijatých opatření, ale neupřesnil.

Doporučoval to například poslanec a lékař Bohuslav Svoboda (ODS). "Musíme dát lidem informace o tom, co to přinese jim jako jednotlivým osobám, kromě toho, že neonemocní. Bez toho to nebude fungovat," uvedl. Podle něj by ideální bylo proočkování 70 až 80 procent populace. "Pokud neproočkujeme aspoň 50 procent lidí, tak to budou vyhozené peníze," dodal.

Zákon je potřeba

Podle důvodové zprávy k zákonu o očkování proti novému typu koronaviru, který dnes projednal výbor a v pátek by se jím měla zabývat sněmovna, by naočkování kompletní populace mělo stát do pěti miliard korun. Zákon má umožnit, aby vakcínu hromadně na základě společných objednávek EU nakoupil stát a potom mu ji proplatily zdravotní pojišťovny.

"Zákon je potřeba i z toho důvodu, že vakcínu v současné době ani nelze jiným způsobem získat. My ji ani nemůžeme nakoupit jinak, než že ji zakoupí stát. Zákon upravuje způsob, jakým provést úhradu a distribuci, aby se ty peníze ze zdravotního pojištění mohly dostat zpátky do státního rozpočtu," řekl ministr.

Jedna dávka má stát podle různých výrobců mezi 50 a zhruba 260 korunami, u některých bude potřeba očkovat dvakrát. Cena je podle ministra ve srovnání s jinými běžnými vakcínami extrémně nízká.

Předběžně má Česko objednané vakcíny od pěti výrobců včetně dvou, kteří už o registraci u EMA požádali. Celkově jich může mít až pro 16 milionů osob. Vyšší než počet obyvatel jsou maximální objednávky proto, že ne všichni výrobci musí nakonec evropskou registraci získat. Některé firmy počítají s jednou dávkou, jiné se dvěma.

Nebude si možné vybírat

"Nemyslím si, že by bylo možné si mezi nimi vybírat. Bude to dáno tím, jak budou vakcíny distribuované," řekl Blatný. Například látka firmy Pfizer bude potřebovat skladování při teplotě mínus 70 stupňů Celsia, nebude se tak s ní očkovat u praktických lékařů.

Kolik vakcín nakonec bude Česko potřebovat, zatím není jasné. Podle zářijového průzkumu agentury STEM/MARK se očkovat nechtělo 58 procent lidí.

Další průzkum agentuře podle Blatného zadalo ministerstvo zdravotnictví, výsledky bude mít v pondělí příští týden. Poslanci i z důvodu mnoha dezinformací týkajících se vakcíny apelovali na ministra, aby připravil kampaň na podporu očkování proti covidu-19.

Už příští týden chce ministerstvo spustit první z menších kampaní, které zaplatí z vlastních prostředků. Velká kampaň, na kterou dostalo od vlády 50 milionů korun, by měla začít v lednu. Podle Blatného výběr komunikační agentury trvá déle, než si představoval. Na úřadu má také vzniknout pracovní místo koordinátora vakcinace, který zde bude pracovat na celý úvazek. Strategii, které skupiny obyvatel dostanou při očkování přednost, má ministr vládě předložit v pondělí 7. prosince.