Nicméně stále platí, že řidiči by měli svou lékárničku udržovat v pořádku. Poslední průzkum společnosti Hartmann-Rico přitom ukázal, že dvacet procent řidičů ji v řádném stavu neudržuje. Tím ovšem riskují pokutu až dva tisíce korun. „U dopravní nehody nejde jen o autolékárničku, ale je velmi důležité vědět, co v danou chvíli dělat,“ uvedla manažerka společnosti Kateřina Vašínová.

Co musí obsahovat lékárnička do auta:

3x hotový obvaz s 1 polštářkem

3x hotový obvaz s 2 polštářky

1x hladká náplast na cívce

1x škrticí pryžové obinadlo

1x chirurgické pryžové (latexové) rukavice v obalu

1x zahnuté nůžky v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty

1x isotermická fólie

Podle zkušeností mluvčího společnosti ÚAMK Igora Siroty se ale zásah řidičů při dopravní nehodě omezuje většinou na zavolání sanitky a nezbytné pomoci. „Autolékárničku nepovažuji za něco, co by mělo zásadní vliv při záchraně u autonehody,“ doplnil.

Potvrdil však, že podíl řidičů, kteří nemají svou autolékárničku řádně vybavenou, se v podstatě nemění. Podobný, jako ukazuje poslední průzkum,byl i v dobách, kdy policie kontrolovala také expiraci jednotlivých součástí autolékárniček.

Sami policisté nebývají na řidiče kvůli autolékárničkám tak přísní. „Během silniční kontroly mohou policisté kontrolovat i povinnou výbavu, do níž lékárnička patří. Statistiku ale v takovém případě nevedeme,“ řekl mluvčí Policejního prezidia Jakub Vinčálek.

Autolékárníčka může pomoci

Zdroj: Deník

Sirota by se proto přimlouval za to, aby se pokuta za autolékárničky úplně zrušila, protože se jedná o pozůstatek z minulých dob. Ostatně v naprosté většině evropských zemích kromě několika východoevropských nepatří ani do povinné výbavy vozu. Podobně by to viděl i v Česku, kde by se autolékárnička mohla stát jen výbavou doporučenou.

Přesto ji Sirota nezatracuje. „Není zbytečná. Může pomoci u jednodušších případů. Zrovna třeba v době dovolených, kdy si lidé mohou způsobit různá drobná poranění. Nepoběžíme pro obvaz do lékárny, ale víme, že ho máme v autě. Víme, že ho v ní najdeme,“ dodal mluvčí.