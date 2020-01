Oba si zřejmě mysleli, že mají marihuanu. Vzápětí je postihly vážné zdravotní problémy. Známý zemřel, Lukáš M. skončil v nemocnici.

Podle státního zástupce právě on drogu zajistil.

Obžalovaný ale něco takového popřel. „Tu drogu přinesl kamarád. Pak jsme ji společně kouřili,“ hájil se. Soud této verzi neuvěřil.

U Komenského sadů se v osudnou chvíli nacházel i třetí muž. Ten, když si všiml, že jeho přátelé mají potíže, šel pro pomoc do nedaleké restaurace. Personál se okamžitě vydal na místo, současně přivolal záchranáře.

ALKOHOL

Boj o život, který trval desítky minut, nakonec prohráli. Významnou roli sehrál alkohol v těle oběti. Právě kombinace zombie drogy a alkoholu představuje podle znalců smrtelné riziko.

Mrtvý muž měl v sobě 4,14 promile, obžalovaný „jen“ 3,42 promile. To ho zřejmě zachránilo. „Je možné, že těchto několik desetin promile rozdílu vám zachránilo život. Pokud byste měl stejné promile, možná by tento soud vůbec nezasedal,“ prohlásil předseda senátu.

V průběhu několika následujících dnů se droga rozšířila na Ostravsko a Opavsko. Další člověk zemřel, na dvacet lidí, včetně mladistvých, bylo intoxikováno. Obvinění si nakonec vyslechlo osmnáct osob.

Z POLSKA

Drogy našla v první polovině září 2018 žena (48 let) v kontejneru v Ostravě. Nález zřejmě souvisel s rozhodnutím polské vlády, která krátce předtím zakázala tyto látky. „Někdo se na našem území těchto drog po zákazu zbavil,“ řekl náměstek ředitele moravskoslezské policie Radim Wita.

Žena krabici s balíčky drogy odnesla do chatky. O další distribuci se postarali její syn s kamarádem. Nebezpečná látka končila především u bezdomovců.

LHŮTA

Pondělní verdikt není pravomocný. Obžalovaný i žalobce si ponechali lhůtu k vyjádření. Muži hrozilo deset až osmnáct let vězení. Podle soudu by ale i trest na samé spodní hranici sazby byl nepřiměřeně přísný. Proto nakonec rozhodl o osmi letech žaláře.

„I tak je to citelný trest. Je to nešťastný případ. Opatřil jste špatný plastikový pytlík se špatným obsahem. Není to tak, že byste chtěl zabít kamaráda,“ řekl předseda senátu.

K TÉMATU

ŠEL K ZEMI

Za zombie drogy již padlo několik pravomocných verdiktů. Například loni v srpnu byl k podmíněnému osmnáctiměsíčnímu trestu odsouzen muž (23 let) z Ostravy. Počátkem předloňského září převzal v Ostravě v tramvaji od neznámého pasažéra několik balení zombie drogy. Nezjištěný „dobrodinec“ se ho prý zeptal, zda nechce zkusit „trávu“ silnou jako hašiš. Muž pak drogu rozdal, nebo prodal svým známým. Někteří z nich museli být záchrannou službou převezeni do nemocnice. V ní se ocitl například muž, který marihuanu kouří patnáct let. Po prvním potáhnutí zkolaboval. „Potáhl jsem si, začala se mi točit hlava, měl jsem závratě, polilo mě horko po celém těle. Pak se mi zatmělo před očima. Probudil jsem se až v nemocnici,“ vzpomínal. Podobně dopadli i další lidé, kteří měli s drogami mnohaleté zkušenosti. „Šel jsem hned k zemi. Bylo mi hrozně špatně, točila se mi hlava. Nemohl jsem se pohnout ani mluvit. Nějakou dobu jsem byl v bezvědomí. Po probrání jsem se poblil,“ řekl jeden z intoxikovaných.