Škodu za 200 tisíc korun způsobila zlodějka (36 let) z Ostravy, která od konce minulého roku do těchto dnů kradla zejména v obchodech s elektronikou.

Činila se na Ostravsku a Opavsku. Notebooky, fotoaparáty a další věci si většinou schovávala pod bundu či do příruční tašky. Jako skrýš použila i kočárek. Vyrazila také do specializované prodejny pro dům a zahradu. Do tašky vložila vrtačku. Za pokladnou ji zadržela ochranka.

Kromě toho se společně s komplicem vloupala do kadeřnického a následně i do krejčovského salonu, kde vzala barvu a lak na vlasy, peníze a dva notebooky. Je obviněna z krádeže a poškození cizí věci. Hrozí jí až tři roky vězení. K jednotlivým činům se přiznala. Prohlásila, že všeho velmi lituje.

Dalším zatčeným je čtyřicetiletý muž z Ostravy, který se od konce minulého roku do těchto dnů vloupal do několika kanceláří různých společností na Ostravsku.

Odnesl si peníze, mobilní telefon, fotoaparát a několik počítačů. Kromě toho kradl v obchodech s elektronikou, kde se zaměřoval na notebooky. Celková škoda byla vyčíslena na 170 tisíc korun. Muž se po zadržení přiznal a projevil lítost. Ve vězení by mohl strávit až tři roky.