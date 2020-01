Obce v okolí Prahy děsí řádění skupiny maskovaných zlodějů, kteří mají na svědomí celou sérii krádeží. Systematickou sérii vloupaček nyní zažily také prodejny, provozovny služeb a kanceláře firem v Bruntále, které jsou koncentrované na Palackého náměstí.

Policejní pátrání. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Od večera 16. ledna do sedmé hodiny ranní 17. ledna doposud se neznámý pachatel nejdřív vloupal do provozovny kadeřnictví. Dále se v daném objektu Zámecké pasáže vloupal do kanceláře společnosti, do prodejny s ošacením, do prodejny květin, do kosmetického salónu, do prodejny dětského oblečení a do provozovny cestovní kanceláře. Postupně prošmejdil kdejakou skříň a zásuvku, protože si přivlastňoval především nalezené mince i bankovky.