Drtivá většina motoristů po příchodu k autu pokrytému námrazou nejprve nastartuje, zapne ventilaci, vezme škrabku a pustí se do čištění skel.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Stejně tak postupovala i mladá žena z Ostravy-Zábřehu. Ani ve snu by ji nenapadlo, co se vzápětí stane. Do jejího vozu naskočil neznámý zloděj, zařadil rychlost a rozjel se.