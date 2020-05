Případ zcela zbytečné smrti, na jehož počátku stalo nepochopitelné chování oběti, uzavřel tento týden Krajský soud v Ostravě. Na lavici obžalovaných usedl sedmačtyřicetiletý muž z Karviné.

Muzikant se zvedl a vydal se za odcházejícím důchodcem. Podle státního zástupce do něj strčil. Chodec při pádu utrpěl závažná poranění hlavy, kterým po několika dnech v nemocnici podlehl. Pouličnímu hráči hrozilo pět až deset let vězení.

Soud mu po zvážení všech okolností vyměřil tříletý podmíněný trest s odkladem na pětiletou zkušební lhůtu. Stanovil mu také dohled probační služby. Verdikt je pravomocný. Souhlasil s ním nejen obžalovaný, ale i státní zástupce.

LÍTOST

„Mrzí mě co se stalo, že ten pán umřel. Je mi to líto. Vůbec jsem nepředpokládal, že by mohl upadnout. Jen jsem do něj lehce strčil,“ vypověděl obžalovaný, který si pouličním hraním na xylofon vydělával na živobytí.

„Vydělávám si muzikou, protože nemám práci. Lidé mi chtěli pomoci, dávali mi peníze,“ řekl muž. Seniora si prý všiml již několik dnů před smutnou událostí.

„Bylo to tak dva tři dny předtím. Nadával mi, že jsem špinavý a podobně. Nijak jsem na něho nereagoval. Řekl bych, že byl mrzutý, něco ho štvalo,“ vypověděl obžalovaný, který nechápal, proč mu senior kopl do nástroje.

„S něčím takovým jsem se nikdy nesetkal. Zvedl jsem se a šel za ním. Chtěl jsem, aby mi řekl, co proti mně má, proč mi vlastně do xylofonu kopl. Lehce jsem ho postrčil do ramene. On udělal ještě dva kroky, pak se chtěl otočit, nějak se mu tam zapletla noha, zakopl a spadl,“ dodal.

K činu došlo 1. června předloňského roku. Vyšetřování případu komplikovala skutečnost, že muž na delší dobu odjel do zahraničí. Po návratu na něj byla uvalena vazba. Z ní byl nyní propuštěn na svobodu.