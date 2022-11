Pozor, na ně: Podvodníci v Ostravě a okolí vybírají peníze pro neslyšící

„Kriminalisté provedli několik domovních prohlídek bytových i nebytových prostor a zajistili věci sloužící k výrobě drog a distribuci,“ uvedla Pavla Jiroušková z moravskoslezské policie s tím, že skupina vyrobila nejméně patnáct kilogramů pervitinu. Skutečné číslo ale může být podstatně vyšší. Policisté našli také pseudoefedrin a léky, z nichž mohlo být vyrobeno až 2,5 kilogramu pervitinu.

Šéf

Hlavního organizátora (33 let) zadrželi policisté zásahové jednotky přímo při výrobě drog. K vaření pervitinu se pustil krátce poté, co byl propuštěn z vězení, kde si odpykával svůj poslední drogový trest. „Na různých místech nejen našeho kraje, ale také Zlínského a Olomouckého, měl vyrábět pervitin,“ dodala Jiroušková. Potřebné věci si zajišťoval sám, pomáhal mu také jeho o šest let starší komplic. Za nákupy se mimo jiné vydávali do Polska.

Žena (34 let) v několika případech věci nakoupila, po vyrobení pervitinu místnost uklidila a zlikvidovala vzniklý odpad. „Všichni tři měli pervitin distribuovat dalším osobám a část drogy použít pro svou potřebu,“ řekla Jiroušková.

Za šest stovek

Gram pervitinu prodávali za 600 korun. Peníze mimo jiné použili na výše zmíněnou svatební cestu, koupili si také auta a další věci. „Tři automobily kriminalisté zajistili jako výnos z trestné činnosti,“ doplnila mluvčí.

Všichni zadržení čelí obvinění z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Mužům, na které soud uvalil vazbu, hrozí až dvanáct let vězení. Žena je na svobodě. Za mřížemi by mohla strávit až pět let.

Případ si převzali krajští kriminalisté. Není vyloučeno, že se počet obviněných ještě zvýší.

Od začátku roku moravskoslezští policisté odhalili třicet varen.