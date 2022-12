Nic z toho, co o ní tvrdil, se neprokázalo. V úterý stanul před Okresním soudem v Ostravě, kde se zodpovídal z křivého obvinění. Otec devíti dětí Ladislav K. (35 let) podle svých dřívějších slov uzavřel se svou „vraždící“ ženou dohodu.

Prý zločin vezme „na sebe“ výměnou za to, že se ona řádně postará o děti. Svůj slib ale údajně nesplnila, proto se rozhodl říct pravdu. Jeho nová verze pobouřila známé manželky, kteří Ladislava K. označili za rodinného tyrana. „Týral ji, nikam ji nepouštěl, sotva šla k doktorce, do krámu a podobně. Je to psychopat,“ řekla Deníku příbuzná ženy.

Přiznal se

Ladislav K. u ostravského okresního soudu uvedl, že si vše vymyslel. Prý se naštval, že manželka dětem zakazovala, aby mu psaly do vězení, vadily mu i další věci. „To, co jsem uvedl o manželce, není pravda. Je mi to líto, udělal jsem to v emocích. Teď už jsem s dětmi v kontaktu,“ vypověděl v úterý. Vzápětí prohlásil vinu.

Ladislavu K. hrozil trest od jednoho roku do pěti let. Státní zástupkyně pro něj původně požadovala čtyři roky. Po prohlášení viny návrh zmírnila na tři až tři a půl roku.

Soud nakonec Ladislavu K. vyměřil dva roky a osm měsíců žaláře. S dřívějším trestem za vraždu, za kterou dostal 15 let a 9 měsíců, to celkem dělá 18 let a 5 měsíců.

Verdikt týkající se křivého obvinění zatím není pravomocný. Ladislav K. jej sice na místě přijal, žalobkyně si však nechala lhůtu k vyjádření.

Brutální vražda

Ladislav K. má na svědomí jednu z nejsurovějších vražd posledních let. Došlo k ní před Vánocemi roku 2019 v Hospůdce U lišáka v Ostravě-Hrušově. „Přišel jako zákazník, popíjel na baru pivo a komunikoval se servírkou,“ řekl státní zástupce s tím, že časem začal Ladislav K. přemýšlet o loupeži. Důvodem mohla být skutečnost, že měl více než dvacet exekucí. Muž nejprve vinu odmítl, poté se ke všemu přiznal. Detailně také popsal, co se stalo.

V osudnou chvíli zůstali v restauraci sami dva. „Povídali jsme si o tom, že se blíží Vánoce, že máme výdaje a podobně,“ řekl s tím, že servírka po půlnoci začala počítat peníze. Když byla k němu zády, obešel bar a vzal z něj peníze a nůž. „Otočila se a zeptala se, co dělám. Křičela na mě, abych vypadl. Řekl jsem jí, ať je ticho. Ztichla. Vyzval jsem ji, aby šla se mnou do skladu. Ona mlčela, já brečel. Šla přede mnou,“ doplnil. Ve skladu pak ženu ubodal. Na samotný útok si podle svých slov detailně nepamatoval. „Měl jsem tmu. Lituji toho, co se stalo. Nikdy si to neodpustím,“ dodal.