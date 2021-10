Muž je obžalován z toho, že vloni v dubnu ublížil měsíční dceři své přítelkyně. Podle státní zástupkyně s miminkem třásl tak silně, až mu způsobil nevratné poškození mozku. K činu došlo v Orlové.

Vinu odmítl

Muž dříve pouze přiznal, že s dítětem manipuloval, údajně připustil, že mu holčička spadla na gauč. Svou verzi ale v pondělí u soudu nezopakoval. Přestože mu bylo na tři různé adresy zasláno předvolání, k jednání bez omluvy nedorazil. Nic o něm nevěděla ani jeho obhájkyně.

Senát proto ranní začátek procesu posunul na dopoledne. Policisté mezitím na pokyn předsedy senátu hledali Lukáše C. na několika místech Moravskoslezského kraje. Neúspěšně. Soudu nakonec nezbylo nic jiného než jednání odročit na konec listopadu. Zda se ho do té doby podaří zajistit a předvést k hlavnímu líčení, ukáže až čas.

Prý přehlédl cedulku

„Znal jsem ho odmalička. Byl to normální kluk. Zaměstnával jsem ho. Pak ale začal fetovat,“ uvedl muž, který byl předvolán jako svědek.

Jak dodal, Lukáš C. se s přítelkyní seznámil, když byl ve vězení. Jezdil pracovat na odloučené pracoviště, kde dívku potkal. „Seděl za to, že pokácel nějaké stromy, mezi kterými byl i památný strom chráněný státem. Ten vůl asi přehlédl cedulku. No, a když byl ve vězení, tak se s ní nějak seznámil,“ uvedl svědek.

Rozchod

Když Lukáš C. začal s přítelkyní žít, byla podle známého těhotná s jiným. Přesto vytvořili pár. Muž v rámci své profese pracoval na různých místech republiky, odkud se vracel do Orlové k družce. Ta se s ním ale později chtěla rozejít, mimo jiné kvůli penězům. Pak přišel osudný den a nevratné zranění dítěte. „Když udělal, co udělal, musel z Orlové utéct. Jinak by ho tam asi zabili,“ prohlásil známý.

V případě uznání viny hrozí Lukáši C. pět až dvanáct let vězení. Státní zástupkyně pro něj bude požadovat osm let žaláře.