Steroidy, alkohol. Polský „Rambo“ na Stodolní dupl sokovi do tváře a jde za katr

Doslova v netvora se proměnil dvaatřicetiletý polský kulturista, jenž poté, co si do svalů napíchal steroidy, vyrazil na proslulou Stodolní ulici v centru Ostravy. A neobešlo se to bez následků.

Polák by měl za mřížemi strávit pět let. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Nabušený polský svalovec do sebe v jednom z místních podniků hodil deset piv, které navíc proložil několika „panáky“ tvrdého alkoholu. Tato kombinace v něm probudila démona. Málem rozdupal hlavu jednomu z hostů, kterého neoprávněně obvinil z krádeže své peněženky. Po krátké hádce ho před barem srazil k zemi. Pak bezvládně ležícímu protivníkovi skočil na hlavu. Následně mu ještě dupl na obličej! Soud uzavřel případ brutálního útoku ve Stodolní ulici v Ostravě Přečíst článek › Když později sledoval záznamy městského kamerového systému, který vše zachytil, sám nad sebou kroutil hlavou. Při výslechu uvedl, že si prakticky na nic nepamatuje. „Nevzpomínám si na to,“ prohlásil. Drama se odehrálo vloni v červnu. V těchto dnech Okresní soud v Ostravě cizince potrestal. Vyměřil mu pět let žaláře, na stejnou dobu ho vyhostil z České republiky. Verdikt není pravomocný. Obžalovaný i žalobce si ponechali lhůtu k vyjádření. Pokud se někdo odvolá, bude mít konečné slovo Krajský soud v Ostravě. Výlet Polák do České republiky přijel zhruba dva týdny před incidentem. V Ostravě pracoval v obchodě se spotřebním zbožím. Osudného dne se chtěl pobavil ve Stodolní ulici. Výlet ho přišel velmi draho. Kromě toho, že ublížil nevinnému člověku a čeká ho pětiletý pobyt za mřížemi, zmeškal i svatbu. V červenci se měl totiž ženit, v té době byl ale ve vazbě. Vražda nebo ublížení na zdraví? Orlovský případ musí rozhodnout v Brně Přečíst článek › Podle soudu jde o velmi závažný zločin. Pokud by násilník ve svém běsnění pokračoval, mohly být následky fatální. Moc nescházelo a dotyčný by se zodpovídal z pokusu o vraždu, nebo dokonce z vraždy. Cizinec později poslal napadenému muži omluvný dopis. „Vůbec se to nemělo stát,“ napsal Polák, který má oběti zaplatit odškodné přesahující 200 tisíc korun. Oběť požadovala více než 800 tisíc. Vražedný pokus Podobný případ, který se také odehrál ve Stodolní ulici, řešil před časem i Krajský soud v Ostravě. I tehdy útočník naskočil oběti na hlavu. Útok zachytily kamery. Tentokrát ale žalobce jednání kvalifikoval jako vražedný pokus. Ostravský a posléze i odvolací vrchní soud mu daly za pravdu. Agresor dostal jedenáct let žaláře.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu