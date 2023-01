Vrah křivě obvinil manželku

Před soudem se v roce 2022 znovu ocitl Ladislav K. z Ostravy, který před Vánocemi 2019 brutálním způsobem připravil o život servírku v Hospůdce U lišáka v Ostravě-Hrušově.

Za to v roce 2020 dostal téměř šestnáct let vězení. Oběti zasadil bezmála padesát ran nožem. Z podniku si odnesl přibližně čtyřicet tisíc korun a mobilní telefon. Letos na podzim požádal o obnovu procesu s tím, že vraždila jeho manželka. Prý se domluvili, že zločin vezme „na sebe“ výměnou za to, že se ona řádně postará o děti.

Svůj slib ale údajně nesplnila, proto se rozhodl říct pravdu. Krajský soud žádost o obnovu zamítl. Ladislav K. byl poté navíc obviněn z křivého obvinění své manželky. Za to mu soud v prosinci vyměřil další dva roky a osm měsíců žaláře. S dřívějším trestem za vraždu, za kterou dostal 15 let a 9 měsíců, to celkem dělá 18 let a 5 měsíců.

Vánoční vražda v Ostravě: bestiální zločinec chtěl svalit vinu na svou manželku