Muž, který původně v souvislosti se smrtí kamaráda dostal osm let žaláře, odešel ve čtvrtek od Vrchního soudu v Olomouci pouze s tříletým trestem. Brány žaláře by tak měl opustil již v půli září letošního roku.

Z Polska

Drogy našla v první polovině září 2018 žena (50 let) v kontejneru v Ostravě. Vše nasvědčuje tomu, že pocházely z Polska. Nález zřejmě souvisel s rozhodnutím polské vlády, která krátce předtím zakázala tyto látky. Syntetické cannabinoidy končily především u bezdomovců, po jejich užití však zkolabovalo i několik dětí. Lidé se domnívali, že kouří marihuanu.

Nejpřísnější osmiletý trest původně dostal Lukáš M. (38 let), jenž v září 2018 u Komenského sadů v centru Ostravy s kamarádem (32 let) drogu vykouřili. Oba si mysleli, že mají marihuanu. Vzápětí je postihly vážné zdravotní problémy.

Svou roli sehrál i alkohol, oba byli notně opilí. Známý zemřel, Lukáš M. skončil v nemocnici a poté ve vazbě.

Osmiletý verdikt krajského soudu posléze potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Nejvyšší soud ale v rámci dovolání případ vrátil zpět vrchnímu soudu s tím, aby celou situaci znovu vyhodnotil.

Nižší trest

„Vrchní soud rozsudek krajského soudu zrušil. V intencích rozhodnutí Nejvyššího soudu a po doplnění dokazování výslechem soudního znalce dospěl k závěru, že obžalovanému nelze, a to ani z nevědomé nedbalosti, dávat zavinění za smrt poškozeného. Obžalovaný si myslel, že jak sobě, tak poškozenému poskytuje marihuanu. Sám nevěděl a ani vědět nemohl, že by marihuana mohla způsobit smrt, a to ani v kombinaci s alkoholem,“ uvedl ve čtvrtek mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Lukáš M. byl znovu uznán vinným z drogového zločinu, avšak v mírnější právní kvalifikaci, což znamenalo i nižší sazbu v rozmezí od jednoho do pěti let. Vrchní soud mu nakonec uložil tři roky žaláře. Rozhodnutí je pravomocné.