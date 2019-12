Senát jej uznal vinným ze znásilnění, pohlavního zneužívání, sexuálního nátlaku a ohrožování mravní výchovy mládeže. Oběťmi se v letech 2015 až 2018 stali žáci ve věku od devíti do čtrnácti let, které individuálně vyučoval hře na kytaru.

„Přelezl jste hranici, která je nepřekročitelná. Způsobil jste utrpení a bolest jiným,“ uvedl při zdůvodnění rozsudku předseda senátu.

Učitel se většinou zaměřoval na dívky, svou pozornost však upíral i na chlapce. Osahával je přes oblečení i přímo na odhaleném těle. Chválil je za pěknou postavu a svaly, jindy jim říkal, že by měli přibrat.

S jedním ze žáků podle rozsudku prováděl i sexuální praktiky. Mezi zneužitými byla i dívka, která utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, což je hodnoceno jako těžké zranění. Muži hrozilo pět až dvanáct let vězení.

TŘINÁCTÁ KOMNATA

„Dnes je třináctého. Otevřeli jsme vaši třináctou komnatu. Je to třináct let, co vyučujete hře na kytaru. Je to šestadvacet let – tedy dva krát třináct ­– vašeho vzájemného soužití s družkou. Měli jsme tu třináct poškozených a k nim třináct matek,“ uvedl předseda senátu, který muži kromě šestiletého trestu uložil také šestiletý zákaz umělecké a pedagogické činnosti s neplnoletými osobami.

Učitel se musí také podrobit ambulantní psychiatrické léčbě. Navíc má podle rozhodnutí soudu čtyřem dětem zaplatit celkem přes 300 tisíc korun.

Pedagog během hlavního líčení odmítl vypovídat. „Využiji svého práva a nebudu vypovídat,“ řekl při zahájení hlavního líčení a vzápětí se slzami v očích dodal: „Nechci jít do vězení!“

Při výslechu na policii se přiznal. „Je mi líto, co se stalo. Chtěl jsem být kamarádský se žáky a asi jsem překročil hranici. Jsem si toho vědom. Je mi to hluboce líto,“ uvedl tehdy. Současně ale odmítl sexuální praktiky s chlapcem. Připustil jen, že se ho dotýkal na intimních místech.

Vše vyšlo najevo poté, co se jedno z dětí svěřilo rodičům, kteří jeho slovům uvěřili a vše oznámili. „Zneužíval svého postavení a z toho vyplývající důvěryhodnosti a vlivu,“ konstatovala státní zástupkyně.

Bližší informace k učiteli ani škole, kde vyučuje, nelze ze zákona s ohledem na možnost identifikace obětí uvést. Verdikt zatím není pravomocný.