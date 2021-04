Soud s ekologickými aktivisty z Karvinska doprovázejí problémy

Krátký průběh mělo ve středu u Okresního soudu v Ostravě projednávání kauzy regionálních ekologů Bohdana Svorníka (43 let) z Havířova a Radima Lapšanského (48 let) z Orlové, kteří podle obžaloby obstrukcemi ve správních řízeních několik let vydírali podnikatele a stavebníky v Moravskoslezském kraji.

Bohdan Svorník (vlevo) a Radim Lapšanský na archivních snímcích Deníku. | Foto: Koláž Deníku