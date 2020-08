Rasistu v Ostravě vykolejilo, že „bílá“ holka chodila s Romem

Alkohol, rasová nesnášenlivost a „bílá“, vzdělaná holka chodící s Romem. To už bylo moc na čtyřiadvacetiletého muže, který se od středy před Krajským soudem v Ostravě zodpovídá z napadení Roma (21 let). Hrozí mu až dvanáct let vězení.

Napadeny Rom útočníka do osudného setkání nikdy předtím neviděl. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Vše se odehrálo v prosinci loňského roku v baru v Ostravě-Zábřehu, kde si dali předvánoční dostaveníčko současní i bývalí zaměstnanci jednoho z občerstvovacích řetězců. Setkání skončilo potyčkou, při níž obžalovaný udeřil Roma pivní sklenicí do hlavy. Útok doprovázely rasistické nadávky. Oba aktéři se v osudný den viděli poprvé. PŘÍTELKYNĚ „Vůbec jsem ho neznal. On do firmy nastoupil v době, kdy já jsem byl už pryč,“ řekl Deníku napadený Rom s tím, že na setkání dorazil se svou přítelkyní, která není Romka. Policie odložila případ střelby v ostravské nemocnici Přečíst článek › „Studuje psychologii. S tím mužem seděla u stolu a bavili se. Chtěl nějakou psychologickou radu. Byl jsem poblíž. Pak jsem slyšel, jak jí říká, proč je s takovým černým zmr…,“ uvedl Rom s tím, že se rozhodl situaci řešit. Po vzájemné výměně názorů, při které padaly i rasistické urážky, ho obžalovaný udeřil pivní sklenicí do hlavy. Způsobil mu zranění s přibližně dvoutýdenní léčbou. Muž, jenž se zodpovídá z ublížení na zdraví s rasovým podtextem, se k úderu sklenkou přiznal, podle svých slov se ale jen bránil. Rom, kterého do té doby neznal, mu od samého začátku připadal nesympatický a arogantní. Když je společní známí chtěli představit, dal to jasně najevo. NEPODAL MU RUKU „Nabídl mi podání ruky, já jsem to gesto ignoroval. Nereagoval jsem,“ prohlásil obžalovaný. Připustil, že se během rozhovoru s dívkou zřejmě choval nevhodně. „Té slečně jsem asi něco řekl, co pana poškozeného nějak urazilo,“ připustil. Pak se prý sám stal terčem jeho útoku. Ostravští policisté objasnili sérii vloupání do aut. Mladík kradl i v době nouze Přečíst článek › „Natáhl se přes stůl, chytil mě pod krk a dal mi dvě rány do obličeje. Nečekal jsem to. Asi jsem zavdal příčinu pro ten útok, ale stoprocentně to nevím. V afektu jsem vzal sklenku a udeřil ho,“ řekl obžalovaný. Že použil rasistické urážky, nepopřel. „Myslím, že jsem mu řekl něco ohledně jeho rasového původu. Řekl jsem mu něco o černé hubě. Byli jsme ve vyhrocené situaci, začal jsem se bát. Nevěděl jsem, co mi udělá. Mám špatnou zkušenost s Romy z místa, kde jsem bydlel. Například mě zbili. Vzal jsem sklenici a rozbil mu ji o hlavu. Spadl na zem. Ale zdálo se mi, že to byl spíše takový předstíraný pád,“ líčil svou verzi. Jak dodal, toho dne nebyl v dobrém rozpoložení. „Měl jsem nervy. Řešil jsem pracovní i osobní problémy. Byl jsem opilý,“ prohlásil. Hlavní líčení ve čtvrtek pokračuje výslechem svědků.

